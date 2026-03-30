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民眾高喊「總理好」 溫家寶現身北京 傳達4政治信號

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)

久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京中國科學院地理科學與資源研究所，畫面顯示，溫家寶滿頭白髮、精神良好，在多名隨行人員陪同下走向專車，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意，現場民眾高喊「總理好」並以手機拍攝，場面引發關注。有分析稱，溫家寶此次在公開場合現身傳達了至少4個政治信號，不僅打破元老派被領導人習近平壓制的說法，還推翻了溫家寶將被抓的傳言。

明報報導，從這段網傳影片現場看來，溫家寶的維安規格仍屬高層級，隨行人員與車隊配置完整。有網民說，這反映其仍享有正國級退休待遇，行動並未受限，也有人解讀為官方對其公開活動保持一定空間。不過，中科院及相關單位至今未發布任何通報，溫家寶此次到訪時間與目的仍不明。

報導指出，溫家寶畢業於北京地質學院（現中國地質大學），1968年至1985年間曾在甘肅地質局及國家地礦部門工作近20年，並出版《溫家寶地質筆記》。此次現身地理科學與資源研究所，被觀察人士視為回訪專業領域，顯示其退休後仍與科研體系保持聯繫。

近年來，溫家寶公開露面次數不多，但仍偶爾出現在重要場合。去年北京閱兵活動中，他曾出席典禮；今年初亦有其手寫新春賀卡在網絡流傳，再度引發外界關注其近況與動向。輿論普遍認為，退休高層領導人的公開露面，往往被外界視為政治氛圍與內部穩定度的觀察指標之一。

值得注意的是，溫家寶在任期間曾多次談及政治體制改革議題。2012年卸任前的最後一次記者會上，他曾警告，若政治體制改革無法推進，經濟改革成果可能難以維繫，社會問題亦難從根本解決，甚至可能重演歷史悲劇。這段談話至今仍被部分輿論視為其政治立場的重要表述。

分析人士指出，在官方未公開說明行程背景下，溫家寶此次現身可能屬個人參訪或學術交流活動。但依中共高層慣例，正國級領導人退休後一般很少公開露面，溫家寶是中共元老派核心人物，此前還傳出他聯手張又俠對習近平「逼宮」傳言，在這個背景下，溫家寶此次公開露面至少傳達4個政治信號，包括駁斥他「即將被抓」傳聞以及元老派被習近平壓制的傳言，同時宣告元老派仍健在且能自由活動與公開露面。

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