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「長江水下通高鐵」 隧道年底貫通 上海到成都7小時

世界日報／ 中國新聞組／北京30日電
中國將在長江水下開高鐵，隧道年底可貫通。(取材自央視)
中國將在長江水下開高鐵，隧道年底可貫通。(取材自央視)

中國將在長江水下開高鐵。上海崇明與江蘇太倉之間的長江水下，施工難度被公認為世界級的滬渝蓉沿江高鐵核心工程「崇太長江隧道」，昨迎來里程碑式突破。施工單位以國產「領航號」盾構機，在長江水下89米深處成功完成11.18公里超長掘進，一舉刷新了15米級大直徑盾構一次性連續掘進的世界紀錄。

崇太長江隧道全長14.25公里，是全球首條時速350公里不減速高鐵隧道，今年底完工後將貫通長江天塹，上海至成都高鐵只需不到7小時。

據央視、快科技報導，這項由中鐵隧道局施工、上海國鐵建管公司負責建設管理的工程是「十五五」重大工程，這條單洞雙線隧道將集全球獨頭掘進距離最長、直徑最大、設計時速最高等多項世界冠軍於一身。

崇太長江隧道全長14.25公里，是滬渝蓉沿江高鐵的控制性咽喉工程，建成後高鐵穿江無需降速，崇明至上海寶山站僅需17分鐘，上海到合肥通行時間縮短超30%，上海至成都高鐵行程將壓縮至7小時內，徹底打通長江天塹。

該工程的施工難度被公認為世界級。隧道最深處達89米，這意味著盾構機需要承受每平方米近90噸的超高水壓。此外，江底地層軟硬交替，透水層與隔水層交錯分布，複雜的地質條件對施工設備和技術提出了極高要求。

為攻克這一難題，中國自主研製了領航號盾構機，其刀盤直徑達15.4米，總長148米，重量約4000噸。搭載了先進的I-TBM智能系統，實現厘米級的精準控向，真正做到有人值守、無人操作的智能化作業。國產領航號盾構機昨於長江水下89米深處成功完成11.18公里的超長掘進，一舉刷新了15米級大直徑盾構一次性連續掘進的世界紀錄。

自2024年4月29日起，領航號歷時23個月的艱苦掘進，終於穿越了長江最複雜的水域，順利抵達江蘇太倉。這一階段性勝利為隧道在2026年底全線貫通奠定了最為堅實的基礎。

在技術創新方面，工程師們首創了第六道盾尾密封技術，成功解決了深水高壓下的滲漏難題。同時採用了先進的泥水分離系統，實現了渣不落地的環保目標，確保對長江刀鱭保護區的生態環境做到零擾動。

「中國將在長江水下開高鐵」昨衝上熱搜第一，中國網民紛紛留言大讚：「中國基建真的太牛了，這就是大國底氣」，「以後從上海去成都更快了，朝發夕至不是夢，必須給工程師們點讚」，「89米深、超高水壓，還能做到不減速，這技術直接領跑全球，太驕傲了」。

中國自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。(取材自微博)
中國自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。(取材自微博)

中國將在長江水下開高鐵，隧道年底可貫通。(取材自微博)
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