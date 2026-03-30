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女乘客搭公車霸位怒吼「男人不准坐我隔壁！」 男大學生奇招反擊超絕

香港01／ 撰文：布萊恩
香港一名男大學生搭乘巴士時，被一名婦人以「男人不能坐隔壁」為由，拒絕移開物品讓他就座，男大學生越想越不爽，下車時施展「大反擊」，字字有力，雙方罵戰直至影片結束。 圖／ingimage
香港一名男大學生搭乘巴士時，被一名婦人以「男人不能坐隔壁」為由，拒絕移開物品讓他就座，男大學生越想越不爽，下車時施展「大反擊」，字字有力，雙方罵戰直至影片結束。 圖／ingimage

男人搭公車不准坐女士旁邊？社群平台Threads瘋傳一段影片，香港一名男大學生搭乘巴士時，被一名婦人以「男人不能坐隔壁」為由，拒絕移開物品讓他就座，甚至嗆他「你坐過來幹嘛？」。男大學生一開始想息事寧人，但越想越不爽，下車時施展「大反擊」，字字有力，雙方罵戰直至影片結束。

網友看過影片紛紛讚男大學生「做得好」：「倚老賣老，一個人霸兩個位，罵得好，哥哥支持你！」、「這種人真該教訓一下，阻地球轉啊！」、「惡劣慣了，總要有人教訓！」、「原PO真心又型又大膽」。

男大學生搭巴士 遭婦人拒坐：男人不准坐我隔壁

男大學生於3月7日在Threads分享影片，講述自己搭巴士的離譜經歷。他表示，上車後婦人直接說他是「男人」，不能坐在旁邊，「婦人上車就說我是男人，不能坐她隔壁」。

一開始男大學生打算作罷，但「越想越氣」，下車時展開反擊：「下車順便把氣發回去，她還說『擺了袋子就不能坐喔』，壞人變老了」。

大反擊寸爆婦人：這位是妳買的嗎？

影片長17秒，男大學生邊拍邊走近坐在上層座位的婦人，揶揄說：「婦人啊，這個世界不是男人就是女人啦，搞得妳都不管！照鏡看看啦，這麼老，還貪又老又殘啊？」

網友讚男大學生：教訓一下才對

影片引發網友熱烈討論，大讚男大學生：「做得好！這是很好的示範，值得借鏡」、「做得好！」、「Very good，對這種人就是要當面說」、「倚老賣老，一個人霸兩個位，罵得好，哥哥支持你！」、「阻地球轉」、「想霸兩個位，真的是惡劣慣了，總要有人教訓一下！」

也有網友笑說：「支持你啊！她說男人不能坐，叫她起身就好」、「跟她說，她這麼老不應該霸位」、「不想跟人坐就坐計程車啦」。但也有網友認為婦人只是找藉口霸位，「她只是想坐兩個位，如果有女生想坐，她又會找第二個理由」。

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文章授權轉載自《香港01》

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