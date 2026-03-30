港麥當勞爆霸凌！男學生遭2同學掌摑、淋飲料 大叔挺身出手KO獲讚

欺凌行為絕對不應被容忍。社群平台Threads於昨（3月29日）流傳一段影片，顯示香港3名東區某中學男學生在麥當勞分店內發生爭執，其中2名學生疑似集體欺凌另一名戴眼鏡男學生，包括用雙手按住制服並掌摑。戴眼鏡男學生則回手將飲料杯投向施暴者。當被淋飲料的男學生想再出手時，一名大叔挺身出手制止。影片中男學生回頭一臉無辜說：「喂，他打我耶！」影片至此結束。

影片引發網友熱議，紛紛批評施暴學生行為離譜，也大讚大叔「做得好」，留言如：「明明兩個欺負一個」、「搞霸凌還裝無辜」、「還好意思說他先打我？」、「這種霸凌就是要當場制止，謝謝這位大人」。另有自稱事主的網友表示，事件發生於1年前，問題已解決，也有網友認為：「一年前的事，如果當事人沒再出聲，沒必要再追究」、「他們還年輕，放過他們吧」。

根據警方資料，「欺凌」可能觸犯多項《侵害人身罪條例》及相關襲擊罪行，一經定罪可能面臨監禁。

影片回顧：麥當勞男學生疑遭霸凌

影片長約11秒，現場位於麥當勞角落，3名學生正發生爭執。戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生按住，不斷掙扎，另一名男學生將疑似橙汁的飲料潑向他。

戴眼鏡男學生激動大喊「X你啊！」掙開雙手時，又遭另一名男學生一巴掌打下臉部，隨即將桌上的飲料杯投向對方。正當局勢可能升級時，一名大叔上前將施暴學生推倒桌上制止，男學生驚呆回頭表示：「喂，他打我喔！」影片至此結束。

男學生想反擊，這時有1名大叔出手把男學生推倒制止責罵。圖／取自Threads@__6.ksyb._

網友批評施暴者 大讚大叔見義勇為

網友看到影片後紛紛留言譴責施暴學生：「明明兩個欺負一個」、「搞霸凌還裝無辜」、「還好意思說他先打我？」、「惡霸扮演受害者」，也有人大讚大叔：「打人的很囂張……影片看起來打到耳朵……真的很危險！阿伯推得好」、「見義勇為」、「這種霸凌就是要當場喝止，謝謝這位大人」。

自稱事主的網友補充，事件發生於1年前，問題已經解決。部分網友認為：「一年前的事，如果當事人沒有再出聲，沒必要追究」、「他們還小，放過他們吧」。

什麼是欺凌？

警方指出，「欺凌」定義廣泛，一般是指一個人或一群人，以強凌弱或以眾欺寡，恃勢故意傷害或欺壓他人，包括：

身體或行為暴力

言語攻擊

間接欺凌（排擠他人）

網路欺凌

欺凌行為在香港可能觸犯《侵害人身罪條例》，包括：

傷人17條：意圖造成嚴重傷害，最高可判終身監禁

傷人19條：造成他人嚴重傷害，最高可判監禁3年

襲擊致造成身體傷害39條：最高可判監禁3年

普通襲擊40條：最高可判監禁1年

學校回應：已適當處理，盼給涉事學生改過機會

嶺南中學在校網聲明，事件於2025年暑假初發生，學校獲悉後立即到現場了解，訓育老師與相關學生及家長面談，深入了解事件經過。學校表示，已嚴肅教導學生，並依校規適當處分，讓學生深刻反思，明白作為學生需注意言行舉止，恪守紀律。

嶺南中學強調，一向重視學生全人發展，除了學業，也致力教育學生校內外行為規範及守法精神，並會持續加強教育，引導學生正確處理人際衝突，培養同理心與守法意識，使其成為有禮守規、關愛他人的青年。

學校最後表示，由於事件已發生多年，處理已告一段落，希望公眾給予涉事學生改過及喘息的機會。

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文章授權轉載自《香港01》