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陸古裝劇裡的「將軍」太娘？解放軍報看不下去了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共解放軍報宣傳平台《鈞正平》微博近日發文，批評大陸古裝劇裡的將軍不夠「陽剛」。（圖／《鈞正平》微博）
中共解放軍報宣傳平台《鈞正平》微博近日發文，批評大陸古裝劇裡的將軍不夠「陽剛」。（圖／《鈞正平》微博）

中共解放軍報宣傳平台《鈞正平》微博時隔一個月近日再度發表短評，但這次卻是針對大陸古裝劇，批評一些古裝劇裡的將軍「塗脂抹粉」，「承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」。

文章稱，「我國自古崇尚陽剛之氣、血性之美，這是深植於中華民族血脈中的文化認同。然而，當下一些反映古代戰爭題材的文藝作品中，本該陽剛的沙場將軍形象卻悄然變了味——過度柔化、刻意精致，有的甚至塗脂抹粉。這樣的呈現，偏離了社會對歷史的普遍認知，也與真正的軍人氣質相去甚遠。」

鈞正平強調，「陽剛之氣，代表著擔當與熱血，承載著尚武報國的價值追求。那些在風雪邊關屹立的身影，在演兵場上揮汗如雨的面孔，從不施粉黛，卻自帶最動人的軍人氣質，這正是陽剛之美的生動寫照。」

文章表示，文藝創作固然可以追求審美多元，但為軍人形象「美顏」，丟失的不僅是真實，更是對陽剛精神的消解。「我們呼喚更多飽含陽剛之氣的作品，讓這份硬朗與擔當，成為時代精神最堅實的底色。」

中國大陸2021年就曾針對娛樂圈所謂的「娘炮文化」發起整治行動，該行動為大陸國家網信辦「清朗行動」的一部分。這場被稱為「掃娘風暴」的行動，重點是抵制男藝人濃妝艷抹等被認為過於「陰柔」的表現。隨後一大批中國男明星開始轉變形象，包括：蓄鬍、上健身房、秀肌肉等，刻意展現出「硬漢」形象以防遭封殺。

如今解放軍報也發文呼喚「飽含陽剛之氣的作品」，這將對大陸演藝圈產生何種影響值得關注。

軍人 古裝劇 大陸

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