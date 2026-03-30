聽新聞
0:00 / 0:00

北京嚴管無人機 日本禁令防恐攻威脅

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導

大陸北京五月實施無人機新規，所有室外飛行活動都需申請，等同實質禁止個人使用無人機。事實上包含美國紐約、華盛頓特區，以及倫敦、巴黎、東京等大都市，早就實施嚴格的無人機限飛令。　

紐約市區幾乎全面禁止起降，僅少數指定公園允許；華盛頓特區白宮、國會等核心區為永久禁飛區；東京絕大多數地區原則上禁止無人機飛行，另包含機場周邊、重要設施、公園等亦禁止飛行。

去年底，日本警視廳以無人機性能提升、恐攻威脅增強為由，擬在今年提交「小型無人機等飛行禁止法」修正案，建議把禁飛區從首相官邸等設施周邊約三百公尺擴大至約一千公尺。目前該法規定首相官邸、皇宮、核電廠、機場、自衛隊設施等上空及周邊原則上禁止無人機等飛行。

早在二○一五年初，就曾發生美國白宮南草坪有小型無人機闖入，經查是一名政府雇員喝醉後操作不當所致；同年，法國巴黎的艾菲爾鐵塔、協和廣場等市中心的地標建築，也連續出現可疑無人機，還有半島電視台記者因在巴黎操控無人機被捕，促使各方關切無人機安全隱憂。目前巴黎市行政區被劃定為禁飛區，知名地標如艾菲爾鐵塔、羅浮宮、凱旋門等均有嚴格管制。

英國的機場也發生過「無人機之亂」。二○一八年十二月十九日，蓋特威克機場遭無人機闖入禁航區，迫使當局連續三日關閉機場，影響逾七百趟航班、十二萬名旅客；翌年初，希斯洛機場跑道也因相同原因關閉一個半小時。目前英國禁止在機場周圍一公里及人口密集區飛行無人機，違者最高可判五年徒刑。另倫敦市中心大部分區域、特別是西敏寺、白金漢宮周邊屬限制空域，未經許可嚴禁飛行。

東京 無人機 北京 恐攻

延伸閱讀

陸首例！北京全面管制無人機「室外飛行均須申請」新規5月1日上路

美國重建二戰時期太平洋機場 以應對中國挑戰

國際小學堂／伊朗抗美 無人機以小博大

國際小學堂／美仿製「見證者」 搭配星鏈還擊伊朗

相關新聞

山東「入室搶嬰案」終審！父母苦尋被轉賣男嬰 17年後才團聚

據央視新聞報導，央視28日播出《入室搶嬰案庭審實錄》，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。2026年3月24日，山東省高級人民法院裁定駁回上訴、維持原判，核准以拐賣兒童罪判處被告曾小孩死刑，緩期2年執行，並褫奪公權終身、沒收全部財產。呂光東、王緒勇判處無期徒刑，提供關鍵資訊的袁永貴判處有期徒刑15年，本案定讞。

北京嚴管無人機 日本禁令防恐攻威脅

大陸北京五月實施無人機新規，所有室外飛行活動都需申請，等同實質禁止個人使用無人機。事實上包含美國紐約、華盛頓特區，以及倫敦、巴黎、東京等大都市，早就實施嚴格的無人機限飛令。

維護安全 北京全域控管無人機

中國大陸北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機管理新規，五月一日起所有室外飛行活動都需申請，成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，將來違規攜帶無人機進北京者，將被移交警方處理。專家解讀，北京無人機新規恐衝擊民間無人機市場，相關應用也將逐步進入冰點。

李昌鈺離世／相伴7年妻寫小詩「你又贏了」 曝多重深意

「華人神探」李昌鈺27日在內華達州家中辭世，享壽87歲，而他生前除了辦過許多奇案外，私生活也一度引發討論。2017年他的首任妻子宋妙娟過世，隔年李昌鈺便和宋妙娟的友人蔣霞萍再婚，曾引發討論。據了解，李是因跨國詐騙案認識揚州女商人蔣霞萍，李過世當天，蔣霞萍寫了一首小詩，悼念陪伴了她七年的丈夫，配圖中一句「先生，你又贏了」，揭秘神探晚年情緣與震撼遺囑。

鄉親緬懷「華人神探」：李昌鈺是江蘇如皋人的驕傲

著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺在美去世，終年87歲，他的出生地江蘇如皋許多居民聞訊表示震驚，李昌鈺為家鄉建設獻計出力，他在當地興建的李昌鈺刑偵科學博物館，正布置悼念場地供遊客獻花。李昌鈺曾表示，他的父母是如皋人，自己以一名如皋人感到深深驕傲，人生一大憾事是沒能帶母親回家鄉看看；復旦大學也發文緬懷該校名譽教授李昌鈺，稱其去年仍全程站立來校演講，勉勵學子要「堅守原則，做好準備」。

「涉黑」被羈押821天無罪釋放 洛陽單親媽申請國賠被叫停

41歲河南洛陽單親媽媽史玉輝因「涉黑」被無辜羈押821天後，被法院認定無罪釋放，以為人生就要重新開始，但申請國家賠償僅13天就被叫停，原因是海南警方又以「騙取銀行貸款」對她重新立案偵查，離譜的是，這個「騙貸」案此前已被法院認定不構成犯罪，如果此案又進入法律程序，那她可能這輩子都拿不到賠償金。史玉輝談及自己的坎坷經歷稱，當年造成她冤案的警察升官，她卻仍陷在這無止盡的冤獄裡，讓她直呼離譜且無法接受，決定維權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。