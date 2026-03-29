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湖南九郎山高鐵站耗資6億元 閒置4年惹議

中央社／ 台北29日電

中國高鐵路網雖稱發達，但投資浪費的現象始終存在。中國媒體報導，位在湖南省株洲市的九郎山高鐵站闢建總經費超過人民幣1.25億元（約新台幣5.8億元），但2016年底啟用後日均客流量僅有個位數，自2022年3月起停用至今已閒置4年，引發質疑。

中國新聞週刊報導，當地居民表示，從株洲市區開車前

往九郎山站需30至40分鐘，只有附近少數居民才可能會去該站搭高鐵，遠處的人不太可能專門繞過來搭車。且該站位在山區，人口並不密集，且以民宅為主，周邊更缺乏有規模的產業。

根據報導，由於九郎山站使用頻率低且已停用4年，加上日常維護不足，站體內部雖然顯得較新，但建築外牆的立面卻已有瓷磚脫落，看上去頗為陳舊。

株洲市交通運輸局人員表示，九郎山站停止營運的主要原因是客流量太少，停用前的日均客流量甚至僅有個位數。至於該站未來要如何利用發揮價值，株洲市的發改委、城建公司和交通局等部門正在研究解決，並於2025年底進行過初步調研。

至於是否有具體方案，這名人員表示，具體決策權在湖南城際鐵路公司。而該公司相關人員表示將「向領導匯報後盡快回覆」，但截至發稿前仍未答覆。

據報導，今年1月底已有民眾上網公開質疑九郎山站停用，並詢問是否可能重新使用。株洲市交通運輸局則回答，根湖南城際鐵路公司的調研，九郎山站「目前不會考慮重新開站」，至於該站站體未來如何利用，則在進一步考慮中。

據公開資料，九郎山站是長株潭城鐵（屬高鐵系統）進入株洲市的首站，2016年12月啟用通車，站體總面積約2500平方公尺（約756坪），規模不大，但票務服務中心、車站控制室、廁所等設施仍稱齊全。然而，該站因客流量稀少，在2022年3月停用至今。

對於巨大投資的九郎山站如今已停用4年，中國網友紛紛表示質疑。有人指「當初怎麼批下來的？」；有人認為適度超前規劃沒什麼錯，但「建設前的論證不科學，就會造成巨額浪費」；有人則質疑為何車站周圍會沒有人？「那建在在這種地方的意義是什麼」。

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