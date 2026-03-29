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山東「入室搶嬰案」終審！父母苦尋被轉賣男嬰 17年後才團聚

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
央視28日播出《入室搶嬰案庭審實錄》，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。（截自央視新聞）
央視28日播出《入室搶嬰案庭審實錄》，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。（截自央視新聞）

央視新聞報導，央視28日播出《入室搶嬰案庭審實錄》，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。2026年3月24日，山東省高級人民法院裁定駁回上訴、維持原判，核准以拐賣兒童罪判處被告曾小孩死刑，緩期2年執行，並褫奪公權終身、沒收全部財產。呂光東、王緒勇判處無期徒刑，提供關鍵資訊的袁永貴判處有期徒刑15年，本案定讞。

20年前，山東發生一起「入室搶嬰案」，曾小孩等3人闖入民宅，搶走僅8個月大的姜甲儒後轉賣給另一對夫婦。此後，姜甲儒的親生父母展開長達17年的尋子之路。直到2024年，警方透過大數據比對與人臉識別技術，成功尋回已長大成人的姜甲儒。

法院審理查明，2006年10月，曾小孩得知劉某、蘇某夫婦欲尋找一男嬰抱養，產生盜嬰販賣念頭，並糾集呂光東、王緒勇參與作案。呂光東再向袁永貴提議盜嬰販賣，由袁永貴提供資訊並承諾報酬；袁永貴告知同村村民姜某家中有新生男嬰，並指認住處。

同年12月，曾小孩、呂光東、王緒勇翻牆進入姜某家中，曾小孩與王緒勇以暴力、威脅手段控制姜某夫婦，呂光東進入臥室，將姜某的孫子姜甲儒（被害人，當時僅8個月大）強行抱走。

隔日，在曾小孩安排下，呂光東冒充姜甲儒父親，將其交給劉某、蘇某夫婦，收取現金28,600元（人民幣，單位下同），並由3人分贓。劉某、蘇某夫婦為姜甲儒取名「劉某某」並撫養。

2024年1月，警方透過人臉識別技術，在山東濟寧找到姜甲儒，並於同月逮捕曾小孩等人。經鑑定，姜磊、喬守芬為「劉某某」的生物學父母。

2025年，泰安中院一審判決曾小孩死刑、緩期2年執行，呂光東、王緒勇判無期徒刑，袁永貴判處有期徒刑15年，並判刑事附帶民事賠償20萬元。原告與被告均不服判決，分別提起上訴。

2026年3月24日，山東省高院委託泰安中院進行二審宣判，依法裁定駁回上訴、維持原判。

庭審中，被告多次否認犯行的態度，令被害人家屬難以接受。袁永貴與被害人一家住處相距步行不到3分鐘，平時往來密切，卻提供關鍵資訊協助犯案。姜甲儒的父親受訪時表示，「我叫了你30多年叔，沒想到是你把我的孩子搶走，這件事是最讓我氣憤的。」

被害人家屬歷經17年終於「尋子成功」。二審宣判後，姜甲儒母親喬守芬表示，希望未來能翻開人生新的一頁，但在這起案件中並沒有「勝利」可言，任何判決都無法挽回時間、彌補傷害。

她稱，「我永遠是個輸家，我不是勝利者。即使他們4個人都判死刑，我和孩子骨肉分離17年，我兒子在這17年裡受了很大的痛苦，這些無法用語言表達。」

目前，姜甲儒就讀山東一所大學二年級，正逐步融入親生家庭。他表示，「我心裡一直有困惑解不開，直到警察告訴我，我不是親生的，我才開始嘗試與親生家庭建立聯繫，感受他們的愛。」

此外，公安指出，所謂「入室搶嬰案」在法律上仍屬拐賣兒童罪。《中華人民共和國刑法》並無「搶奪嬰兒」罪名，但拐賣兒童的形式包括拐騙、盜竊與搶奪，相關行為可作為加重情節。

央視 小孩 無期徒刑

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