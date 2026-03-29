中國黑龍江海林商用樓房崩塌 2人被搜出7人仍被困

中國黑龍江省海林市海林鎮1棟商用樓房今天凌晨0時左右發生崩塌，據官方通報，建築內有9人被困，其中2人在下午被搜出，但通報僅指這2人的「身體情況不明」，沒有提到他們的具體情況如何。

央視新聞報導，黑龍江海林市官方今天中午發布通報，提到上述訊息。下午則再度發布通報，指受困9人中的2人被搜出，但「身體情況不明」，救援工作仍由當地相關部門持續中。

綜合上游新聞等媒體報導及中國網路訊息，發生崩塌的樓房位在海林火車站附近，是1棟至少3層樓高的商用樓房，其中1樓是火鍋店，2樓或3樓為歌廳，處於日常營業狀態。

報導指出，這棟樓房坍塌時聲響巨大，驚醒了周邊居民。加上樓房緊鄰其他住宅，事故引發了當地居民的安全擔憂。而事故發生後，附近道路即由當地警方實施交通管制。