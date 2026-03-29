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「3樓直接坍至1樓」大陸黑龍江省樓房凌晨坍塌 9人受困

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸黑龍江省牡丹江市海林市海林鎮一處建築29日0時許發生部分坍塌，目前有9人被困。有民眾表示，坍塌時聲音特別大，把睡夢中的家人都吵醒了。當天凌晨整棟樓房中間部分塌陷，從三樓直接坍至一樓。圖／取自新華社微博
大陸黑龍江省牡丹江市海林市海林鎮一處建築29日0時許發生部分坍塌，目前有9人被困。有民眾表示，坍塌時聲音特別大，把睡夢中的家人都吵醒了。當天凌晨整棟樓房中間部分塌陷，從三樓直接坍至一樓。圖／取自新華社微博

大陸黑龍江省有關部門指出，29日0時許，該省牡丹江市海林市海林鎮一處建築發生部分坍塌，目前有9人被困，正在全力組織救援。有民眾表示，建築樓下為火鍋店、樓上為歌廳，事發於半夜，坍塌時聲音特別大，把睡夢中的家人都吵醒了。另有人稱，當天凌晨整棟樓房中間部分塌陷，從三樓直接坍至一樓，截至29日上午仍有人被壓在樓板下。

新京報指出，黑龍江牡丹市海林市林海路一處建築發生坍塌，當地消防、急救、住建等多部門連夜組織人員到場進行救援。截至29日11時，未接到人員傷亡報告。

濟南報業旗下新媒體「新黃河」提到，海林市附近一家商鋪老板稱，樓房坍塌時間為29日凌晨，建築物樓下為火鍋店，樓上為歌廳，日常為營業中。他指，事發時間在半夜，家人都在睡覺，並不清楚事情經過，但「坍塌時，聲音特別大，『轟』的一聲，把睡夢中的家人都吵醒了。」

極目新聞引述當地林海路商家王麗（化名）稱，垮塌的是她店面附近的一棟三層樓房。這棟大樓三樓是KTV，二樓是火鍋店，一樓是火鍋店和KTV的櫃檯。該建築先前是一家銀行，後來做了火鍋店和KTV，有幾十年歷史了。

王麗稱，她基本上每天都在凌晨0時30分左右關門。29日凌晨0點20分左右，她躺在店裡刷手機，突然聽見「哐啷」一聲響，以為發生爆炸了。她馬上就出門看，發現歌廳女經理站在門口。「我問她咋地啦，是不是爆炸了，她說不是爆炸了，是樓塌了。」王麗回憶，後來才看到樓房黑壓壓一片，燈全部滅了，兩人都蒙了，趕緊報警。當天凌晨，整個樓房的中間部分塌陷，從三樓直接塌到了一樓。

另有商戶稱，事發現場已經被封鎖，還看到已經有人員被救出，不過，截至29日上午，還有人被壓在樓板下面，目前救援人員正在現場施救。

消息一出，在大陸微博上掀起討論。有大陸網友憤怒表示，「這工程是偷工減料的嗎，願平安，不管是救援人員還是被困人員都要平安」。另有人說，「平常沒人重視，關鍵時候肯定倒霉」、「為什麼黑龍江年年都有坍塌事故？」

黑龍江

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