大陸黑龍江省1處樓房坍塌 9人被困

據新華社微博，從大陸黑龍江省有關部門獲悉，3月29日0時許，該省牡丹江市海林市海林鎮一處建築發生部分坍塌，目前有9人被困，正在全力組織救援。

新京報指，截至29日11時，未接到人員傷亡報告。當地消防、急救、住建等多部門連夜組織人員到場進行救援。

另據「新黃河」報導，29日上午，有網民在網路平台發布影片稱，黑龍江省牡丹江市海林市火車站附近一處樓房發生坍塌。海林市應急管理局工作人員表示正在救援中。

網民上傳影片顯示，一棟多層建築的中間部位發生坍塌，倒塌建築緊挨居民樓，影片發布者稱，事發地為牡丹江市海林市火車站附近，倒塌建築為商鋪，內有火鍋店和歌廳。29日上午，記者致電海林市應急管理局，工作人員表示，事發後已第一時間趕往處置，目前還在救援中，具體情況暫不了解。