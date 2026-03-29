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大陸補教名師張雪峰出殯 大批民眾自發送行

中央社／ 北京29日電
知名教育博主、張雪峰因突發心源性猝死。（取材自微博）
知名教育博主、張雪峰因突發心源性猝死。（取材自微博）

中國考研名師張雪峰日前心臟病發去世，其追悼會28日在蘇州殯儀館舉行。綜合媒體報導，有大批民眾自發前往送行，規模之大為近年少有。

張雪峰24日突發心源性猝死（心因性猝死），搶救無效，終年41歲。他的離世引起中國網友與境內外媒體廣泛討論與關注。

張雪峰是中國考研與高考志願填報的諮詢名師，網路上有6000萬粉絲。有評論認為，張雪峰對各地招生政策、不同專業的升學和就業前景能夠分析其中優劣，幫助許多來自普通家庭的學生抹平訊息差異；但也有論者認為，張雪峰的建議功利，為補教生意向學生家長販賣焦慮。

根據現場哀悼會照片顯示，民眾留下的鮮花多到殯儀館門口都擺不下，有報導稱來自中國各地的學生及家長手持鮮花送行，現場氣氛肅穆，還有學生攜帶大學錄取通知書到場送行。

根據驅動之家旗下科技資訊媒體快科技、明報新聞網等報導，張雪峰追悼會設置社會群眾拜祭點，並張貼謝絕直播的告示。

治喪團隊遵循逝者遺願，未對外宣揚儀式，也未曾組織大規模的弔唁活動，但成千上萬的民眾28日凌晨起自發到殯儀館送別，當地清晨開始堵車。

殯儀館 張雪峰 學生

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