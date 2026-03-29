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大陸首度公布各省份育兒補貼資金規模 廣東、河南、四川居前三

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸2025年首次推出育兒補貼制度，對3周歲以下嬰幼兒每月發放人民幣300元（單位下同）財政補貼。隨著政策落地，2025年各省獲得的中央財政補助規模首次對外披露，大陸財政部公開資料顯示，廣東、河南、四川位居前三。路透資料照
大陸2025年首次推出育兒補貼制度，對3周歲以下嬰幼兒每月發放人民幣300元（單位下同）財政補貼。隨著政策落地，2025年各省獲得的中央財政補助規模首次對外披露，大陸財政部公開資料顯示，廣東、河南、四川位居前三。路透資料照

大陸2025年首次推出育兒補貼制度，對3周歲以下嬰幼兒每月發放300元（人民幣，單位下同）財政補貼，中央與地方共同承擔約九成與一成的資金。隨著政策落地，2025年各省獲得的中央財政補助規模首次對外披露，大陸財政部公開資料顯示，廣東、河南、四川位居前三。

第一財經指，大陸去年首次實施育兒補貼制度，對3周歲以下嬰幼兒，按每月300元標準發放財政補貼。近日，大陸財政部披露的2026年中央財政預算「部分轉移支付項目分地區情況表」（下稱情況表）首次公開了2025年中央對31個省份育兒補貼補助資金規模及今年預算數。

情況表顯示，2025年大陸中央財政育兒補貼補助資金總規模為903.58億元，其中廣東獲得90.58億元，位居各省之首；河南拿到72.81億元，緊隨其後；四川分得68.4億元，排在第三位；山東獲得55.69億元，位列第四。其餘省份中，廣西、貴州、河北、湖南、雲南獲得資金在40億至50億元之間，安徽、江蘇、江西、湖北在30億至40億元，其餘地區低於30億元。

報導稱，各地獲得中央財政育兒補貼規模主要取決於兩因素：一是符合補貼標準的3歲以下嬰幼兒人口數，二是中央財政補貼標準。一般而言，嬰幼兒人口規模越大，獲得資金越多，廣東作為大陸全國的人口第一大省，也是連續七年的第一生育大省，2024年出生人口達113萬，是大陸唯一出生人口超百萬的省份，因此獲補助最多。

此外，「育兒補貼制度實施方案」明確，大陸的中央財政將按比例對東部、中部、西部地區補助育兒補貼資金。部分專家認為，中央財政補助比例可能參照東部、中部、西部地區85%、90%、95%執行，因此補助比例越高的省份，獲得資金規模也越大。據大陸財政部此前公開資料，育兒補貼資金中約九成由中央財政承擔，地方承擔約一成，省市縣分擔比例依據當地實際情況確定。

情況表指，2026年育兒補貼補助資金預算數為999.3億元，截至目前已落實到地區843.9億元，尚有155.4億元待根據申領情況測算下達。從已落實資金分配來看，廣東、河南、四川仍穩居前三位。

據悉，大陸國務院辦公廳2025年7月28日發布「育兒補貼制度實施方案」，明確對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，從2025年元日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼。育兒補貼按年發放，基礎標準為每孩每年3,600元，發放補貼至嬰幼兒年滿3歲。

此前，大陸國家統計局2月28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339萬人。代表大陸總人口自2021年見頂後，已連續4年減少。

規模 四川 財政

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