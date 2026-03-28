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大陸就業市場難題 年齡歧視嚴重…求職者：35歲以上被淘汰

中央社／ 上海28日電
上海陸家嘴「春風行動暨就業援助季」招聘會28日在東方明珠廣播電視塔城市廣場召開，求職者在徵才攤位前諮詢。 圖／中央社
上海陸家嘴「春風行動暨就業援助季」招聘會28日在東方明珠廣播電視塔城市廣場召開，求職者在徵才攤位前諮詢。 圖／中央社

上海陸家嘴「春風行動暨就業援助季」招聘會今天下午在東方明珠廣播電視塔城市廣場召開。現場求職者坦言，目前工作不好找，就業市場遇到的年齡歧視問題是覓職過程的最大障礙。

上海陸家嘴招聘會集結80家企業前來徵才，招聘職缺包括金融、商貿、科技、資訊、服務等類別。現場可見求職者拿著履歷表穿梭在不同徵才攤位間，向現場人資了解職缺狀況，同時也自我推薦，試圖覓得理想工作。

春風行動暨就業援助季為運作多年的就業服務活動，由中國人力資源社會保障部（人社部）等9部門聯合推動，各地活動在農曆春節後陸續展開，透過專場招聘會、線上招聘、就業服務圈等形式為用人單位與求職者搭起平台。

現場3名年齡分別落在40多歲、30多歲、20多歲的求職者對中央社闡述求職心得。

40多歲高姓求職者提到，前份工作離職原因是被裁員，公司業務規模縮小，於是進行組織改造。目前待業半年多，感覺工作不太好找，面試機會較少，就業市場有顯著的年齡歧視問題，現場招聘會沒有寫用人年齡，網上很多職缺則是寫明「不超過35歲」。

「用人單位比較想要的大概是25歲到30歲的吧」，36歲龔姓求職者說，在目前的就業市場中，求職者只要超過35歲，大概在最開始的履歷篩選過程就會被淘汰掉；剛從學校畢業的年輕人也不見得吃香，會被以「沒經驗」作為挑剔理由。

他說，辭去工作約1個月，儘管知道就業市場有年齡歧視問題，不過原先工作壓力實在太大，還是想找其他機會試試，想找行政類工作，期待月薪落在人民幣5000至7000元（約新台幣2.3萬元至3.2萬元），「我如果現在不跳的話，過了40歲，那肯定更加難跳了」。

23歲王姓求職者在去年畢業。他說，第一份工作做了半年，由於山東薪資偏低，所以離職到上海找工作，正往電機工程專業領域求職；在網上投過很多履歷，不過獲得回覆不多，可能是競爭者多，「肯定也有自己的原因，可能學歷不夠好」。

王姓求職者說，目前在上海的住宿、生活費用是前份工作累積下來的積蓄，給自己在上海覓職的期限為「在上份工作掙的錢花完前」。

中國政府在經濟成長趨緩態勢中，持續致力於「穩就業」，2026年政府工作報告將「城鎮失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上」納為施政目標。中國人社部評估今年大學畢業生達1270萬人，再創歷史新高，外界推估將再為中國社會帶來一波就業市場壓力。

上海 求職

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