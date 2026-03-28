快訊

IG不能偷看限動了？她實測崩潰 1舉動還會被排最前面

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

又編故事？上海媽媽正籌錢給孩子治病 買彩票中500萬

世界日報／ 中國新聞組／北京28日電
上海女士隨手買了張彩票就中了500萬元。(視頻截圖)
上海女士隨手買了張彩票就中了500萬元。(視頻截圖)

上海一名黃女士近期因為孩子生病，造成家庭開支遽增。黃女士抱著試試看的心情在隨意在路邊的體彩店買了七星彩，希望能貼補家用，沒想到卻中了一級大獎500萬元(約72萬美元)。這筆意外之喜解了她的燃眉之急，有網友為她開心，也有網友認為「又來了，天天編故事來騙人買彩票」、「太扯了吧還盯著人家生病家庭的錢」。

上海女士買彩票中了500萬元。(視頻截圖)
上海女士買彩票中了500萬元。(視頻截圖)

新聞晨報報導，今年上海首注「7星彩」500萬元頭獎於3月22日誕生，幸運兒黃女士於26日上午現身兌獎，她在辦理完一等獎兌獎手續後，握著工作人員的手，聲音裡滿是激動，她反覆表示這份大獎來得太及時了，從未想過這份真實的大獎，會在家庭最艱困的時刻真的降臨。

黃女士是全職母親，為籌措病兒的醫療費，才抱著「搏一搏」的心態購買彩票，竟意外中得500萬元人民幣巨獎。

黃女士坦言，得知中獎消息時幾乎不敢相信，因為自己並非資深彩民。不過，自從孩子患上重病後，龐大的醫療及生活開支令家計壓力倍增，她才心想「碰碰運氣」，沒料真能天降橫財。

由於平時需全職照顧孩子，黃女士表示自己購買彩票時多以「機選」方式，免得花時間研究號碼。談到獎金用途時，她說會將大部分金額用於孩子的治療及後續康復，希望孩子能夠早日恢復健康。

不少網友也留言恭喜她「太幸運了」、「天助自助者」，但也有網友認為這故事完美得不像真的，「不是去買菜路上就是在躲雨路上買中大獎」、「真狠！生病孩子的救命錢也坑」、「這是開始騙沒錢看病的人的救命錢了」、「忽悠人拿治病錢去買彩票，你們的道德底線已經沒有下限了」。

上海女士隨手買了張彩票就中了500萬元。(視頻截圖)
上海女士隨手買了張彩票就中了500萬元。(視頻截圖)

上海

相關新聞

你可曾在雪山救了狐狸？AI影片爆紅全網魔改玩梗 他曝首集成本「180元」

AI生成的「雪山救狐狸」系列短影片火爆大陸全網。除了該系列短影片本身，在網上也掀起了一股二創熱。該影片原創團隊負責人艾林俊吉表示，初衷是想宣傳公司醬板鴨產品，首支影片耗時5小時，成本不足人民幣40元（新台幣180元）。

「吾家閨女長大了」 全紅嬋19歲生日登「嘉人」封面

跳水選手全紅嬋在28日迎來19歲生日。「嘉人」雜誌27日搶先發布全紅嬋四月刊生日封面，全紅嬋一身白色套裝，搭配俏皮短髮，清爽風格令網民大讚「好看」、「嬋寶長大了」。不少網民也讚許雜誌拍攝用心，呈現了完全不同風格的全紅嬋。

又編故事？上海媽媽正籌錢給孩子治病 買彩票中500萬

上海一名黃女士近期因為孩子生病，造成家庭開支遽增。黃女士抱著試試看的心情在隨意在路邊的體彩店買了七星彩，希望能貼補家用，沒想到卻中了一級大獎500萬元(約72萬美元)。這筆意外之喜解了她的燃眉之急，有網友為她開心，也有網友認為「又來了，天天編故事來騙人買彩票」、「太扯了吧還盯著人家生病家庭的錢」。

33歲男假扮算命師設局 港女陷低息貸款陷阱失200萬

香港警方偵破一宗以「算命預言」包裝的低息貸款騙案，一名33歲男子假扮算命師接近受害人，聲稱其即將陷入財政困難，誘使對方支付高額保證金申請低息貸款，最終騙走50萬元(港幣，下同，約6.4萬美元)。警方在安排交收款項時採取行動，成功拘捕涉案男子，並發現其同時涉及另一宗騙案，案件仍在調查中。

陸官媒發起幫AI取中文名 「智腦、天機」背後目的何在

AI（人工智慧）要取一個好聽好記又有意義的「中文名」？沒錯，大陸官媒人民日報在3月18日，透通過其用戶端、微信公眾號等平台發布「請給AI起個中文名字」文章，一石激起千層浪，引發眾多網友熱議 但此舉深層的意義，其實遠大於「命名」本身。

女教師遭兩車連環撞輾 拖行5.9公里慘死…家屬拒賠償求重判

中國大陸陝西省安康市發生一宗令人髮指的奪命車禍，一名50歲女教師榮榮（化名）回家途中遭2輛車碰撞與碾壓，而涉事的第二輛車司機不僅未停車救人，更是瘋狂拖行5.9公里，導致受害人慘死。案件3月26日開庭審理，家屬要求法庭重判。目前，該案未做宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。