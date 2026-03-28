又編故事？上海媽媽正籌錢給孩子治病 買彩票中500萬

上海一名黃女士近期因為孩子生病，造成家庭開支遽增。黃女士抱著試試看的心情在隨意在路邊的體彩店買了七星彩，希望能貼補家用，沒想到卻中了一級大獎500萬元(約72萬美元)。這筆意外之喜解了她的燃眉之急，有網友為她開心，也有網友認為「又來了，天天編故事來騙人買彩票」、「太扯了吧還盯著人家生病家庭的錢」。

上海女士買彩票中了500萬元。(視頻截圖)

新聞晨報報導，今年上海首注「7星彩」500萬元頭獎於3月22日誕生，幸運兒黃女士於26日上午現身兌獎，她在辦理完一等獎兌獎手續後，握著工作人員的手，聲音裡滿是激動，她反覆表示這份大獎來得太及時了，從未想過這份真實的大獎，會在家庭最艱困的時刻真的降臨。

黃女士是全職母親，為籌措病兒的醫療費，才抱著「搏一搏」的心態購買彩票，竟意外中得500萬元人民幣巨獎。

黃女士坦言，得知中獎消息時幾乎不敢相信，因為自己並非資深彩民。不過，自從孩子患上重病後，龐大的醫療及生活開支令家計壓力倍增，她才心想「碰碰運氣」，沒料真能天降橫財。

由於平時需全職照顧孩子，黃女士表示自己購買彩票時多以「機選」方式，免得花時間研究號碼。談到獎金用途時，她說會將大部分金額用於孩子的治療及後續康復，希望孩子能夠早日恢復健康。

不少網友也留言恭喜她「太幸運了」、「天助自助者」，但也有網友認為這故事完美得不像真的，「不是去買菜路上就是在躲雨路上買中大獎」、「真狠！生病孩子的救命錢也坑」、「這是開始騙沒錢看病的人的救命錢了」、「忽悠人拿治病錢去買彩票，你們的道德底線已經沒有下限了」。