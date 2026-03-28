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中國廣東茂名火葬場示威升級 多人被帶走

中央社／ 台北28日電

香港明報報導，廣東茂名信宜市因擬建的火葬場鄰近民居而引發民怨，近日出現示威，官方雖清場，但事件未平息，日前再有數百市民聚集市中心，期間有警員圍毆民眾，現場有人遭警方帶走。

明報近期陸續披露，茂名信宜近期發生警民衝突，數百名村民一連3天示威抗議，手持盾牌、警棍的防暴警察駐守信宜市政府，鎮壓示威民眾，導致多人受傷。當局針對火葬場項目的10日公眾諮詢期昨天屆滿。

報導說，25日中午，信宜市中心淘金灣附近路段已有大批特警、消防車及至少數輛旅遊巴駐守；當天下午約1時，現場聚集數百人，呼喊「抗議」、「放人」等口號，促當局撤回鄰村火葬場選址並釋放被捕人士。期間多名現場示威者稱人群中有便衣警動手，隨後持盾牌警棍的防暴警衝向民眾並圍毆。

報導表示，現場多人大喊「警察打人了」，還有警員舉起寫有「嚴正警告 速離 否則使用催淚槍」的旗子，不斷向現場人士廣播「已涉嫌違法，責令立即停止活動」。抗議集會持續約1小時，多名示威者被警合力拖離。有沿街商戶及市民網上直播，多個帳號迅速被封，也有便衣警進入商店要求停止拍攝並關閉店門。

一名被捕者家屬向明報表示，當事人被指創建微信群組織「亂搞」，涉「尋釁滋事」遭行政拘留10天；也有在廣州的信宜人因發布影片被當地警方帶走。另有消息稱，有學生因在群組轉發現場影片而遭校方及派出所警告可能「留案底」。

信宜市政府本月16日發布火葬場項目「社會穩定風險評估公眾參與報告」公示，由第三方機構收集公眾意見，填寫意見需實名登記，包括身分證號及住址，據指已收集逾兩萬份問卷。

公示期昨天結束，多名村民表示，當地公職人員及教師被要求填寫「支持意見書」。

信宜市政府附近昨天以及25日出現抗議的路段持續封路。通往擬建火葬場工地的路口設有警卡，附近村莊多個出入口有特警駐守，限制人員進出。

這起事件源於火葬場選址爭議。官方先前以修路名義徵地，本月16日項目公示後，村民才知實為興建「頤福園」火葬場。因距離1公里內有小學和多個村莊，引起村民不滿。3月17至19日，數百名村民持續上街聚集。

報導表示，截至發稿，官方並未公開說明撤址訴求、拘捕情況及警民衝突。多名村民認為，隨著公示期結束及維穩持續，火葬場在爭議聲中推進可能已成定局。

火葬場

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