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中國大學畢業生1270萬人 官方提早布局應對承壓

中央社／ 記者李雅雯上海28日電

中國今年度大學畢業生估達1270萬人，再創歷史新高。官方較往年提早發布大學畢業生等青年就業工作政策要求，這與試圖透過提前部署應對大學畢業生就業壓力有關。

中國人力資源社會保障部（人社部）、財政部25日發布「關於做好2026年高校畢業生等青年就業工作的通知」。這份青年就業政策通知的發布時間為近年最早；去年4月發布、2024年5月發布、2023年6月發布。

這份通知羅列16條促進就業措施，內容包括加強推動民營企業吸納就業、推進事業單位穩崗拓崗、鼓勵自主創業和靈活就業、實施離校未就業畢業生就業服務攻堅行動、密集召開系列專項招聘活動、加強企業用人觀念引導等多項。

財經雜誌27日報導解析，這份通知印發時間較往年提早，這與1270萬名畢業生就業壓力直接相關，加上教育部1月部署「寒假促就業暖心行動」，顯示政策制定者試圖透過更早介入、更系統布局為青年就業爭取更多主動權。

這份通知是由人社部、財政部聯合印發，這也顯示大學畢業生就業狀況已轉變為由國家宏觀經濟和民生保障部門主導的經濟工作和民生工程，戰略優先順序和資源投入力道顯著提升。

財經雜誌27日報導引述專家分析。天津大學管理與經濟學部組織與戰略管理系主任潘靜洲表示，這份通知最大特點在於系統性設計，跳脫過往零散補貼政策模式，構建一個覆蓋「崗位開發、能力提升、服務匹配、兜底幫扶、觀念引導、市場治理」完整政策鏈條。

潘靜洲認為，中國青年就業政策有3個轉變，目標上從「保數量」轉為「提質量」，更關注崗位品質、匹配度與穩定性；路徑上從「保就業」轉向「投資於人」，更注重透過培訓與服務，提升青年長期發展能力；機制上從「政府單邊推動」轉向「政府、企業、學校、服務體系協同發力」。

北京大學國家發展研究院副院長張丹丹認為，支持大學畢業生靈活就業有重要意義，靈活就業已占城鎮勞動力近半，成為主流就業型態。這類就業核心特徵是缺乏傳統勞動合約，不過不代表必然「脆弱」，只要從業者可以透過自主規劃實現穩定收入，能以個人身分參保做好長期安排。

全國政協委員、湖北第二師範學院校長鄭軍在今年「兩會」上呼籲，大學應該完善適應多元就業需求的指導體系，打破「唯簽約就業率」的傳統評價導向。鄭軍提案鼓勵大學將自媒體經營者、鄉村研學導師等新興職業納入就業服務範圍，為學生的多元化職業發展提供支持。

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