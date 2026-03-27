補教師偷拍女學生稱每月更新！律師辯「22歲心智未成熟」 法官狠打臉

香港一名補習班男老師涉在授課時用手機偷拍兩名14歲女學生的裙底，並把相片上載至共享相簿，及把連結放在社交平台Twitter（現名「X」），更揚言會每月更新。補習班接到匿名來電後揭發。該名補習班老師今（27）日在區域法院認罪，辯方求情指被告當時22歲心智未成熟。暫委法官梁嘉琪判刑時指被告不專心教學反而偷拍學生，兩名事主當時穿校服易於辨認，指被告的行為違反誠信且卑劣，法庭須向社會反映對此類無恥事件的厭惡，判他入獄4個月。

被告袁耀坤（25歲，案發時為補習班老師）承認1項非法拍攝及觀察私密部位及1項發布散布源自特定犯罪行為之影像罪。控罪指，他於2023年1月3日在銅鑼灣某補習班內，用手機偷拍14歲女童X及Y的衣服下方；另於同月5日在網上發布相關影像，而不理會當事人是否同意該項發布。

求情稱已刪除共享相簿

辯方求情指，被告沒有案底，涉案的照片亦沒有拍攝到私密部位。被告在被捕前，已對所作之事感內疚，故刪除了共享相簿。在被起訴至今，他積極改過自身，有尋求輔導。本案為單一事件，望法庭輕判。

辯方指被告案發時心智未成熟

辯方的求情指，被告在2022年取得社會學學士學位後，任職補習班，本案發生後已辭職，並轉任傳媒機構資深編輯，但因擔心本案會影響公司，故早前亦已離任，又指被告案發時僅22歲，心智尚未成熟，偷拍的照片大多是重複的，只是被告低估了網路傳播的速度，望法庭輕判。

法官斥被告無用心教學反而偷拍學生

梁姓法官判刑時指，被告偷拍兩名當事人時，她們正穿著校服，有機會導致當事人被人辨認出。被告身為補習班老師，未有用心教學，反而偷拍學生的裙底，斥其行為卑劣且違反誠信，令補習行業蒙羞。

反駁傳播速度不難預料

梁姓法官續指，案發時被告已成年，更是大學畢業生。然而，他把涉案裙底照上傳共享相簿，甚至在Twitter發布連結，令其他人亦可以瀏覽，指現時使用互聯網極其普遍，相片的傳播速度並不難預期，強調法庭須向社會反映此類案件的嚴重性，以彰顯對此類無恥行為的厭惡，判被告4個月監禁。

補習班接匿名電話後揭發

案情指，在案發時被告是補習班老師，當事人為2名14歲女學生X及Y。在2023年1月10日，補習班接獲匿名電話，指約有100張學生裙底照在網上流傳，當中包括X和Y的照片，X隨即就此報案。

被告曾向用戶揚言會每月更新

被告同月15日拘捕被告，並在其手機發現20多張在補習班內拍攝，涉及X及Y的裙底照。被告承認曾把有關照片上傳到Google的共享相簿，並把連結發布至Twitter。該相簿曾被約150名用戶瀏覽。被告更曾向Twitter用戶表示打算每月更新一次相片。

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文章授權轉載自《香港01》