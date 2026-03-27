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福建閩江學院升格大學 陸媒稱與習近平淵源深厚

中央社／ 台北27日電

中國福建閩江學院升格為閩江大學，日前正式揭牌並舉行研討會。北京青年報新媒體稱，這所學校和中國國家主席習近平有一段深厚淵源。

福建日報等陸媒今天作了上述報導。中共福建省委副書記、福州市委書記郭寧寧25日出席揭牌及研討會，並稱閩江大學「是福建福州高等教育發展的一面旗幟」「習近平總書記始終心繫閩大發展」。北京清華大學、中國科學技術大學、中國人民大學、廈門大學、東華大學、江南大學、福州大學等大學領導出席。

北京青年報新媒體「政知見」稱，這所學校和習近平有一段深厚淵源。

閩江學院前身是福州師範高等專科學校和閩江職業大學。1990年至1996年習近平任職福州，先後擔任福建省福州市委書記等職，並同時兼任閩江職業大學校長。

報導說，習近平擔任校長期間，到學校現場辦公，解決校舍、實驗室、師資引進等問題，並促成制定「關於加快閩江大學改革與發展的若干意見」，提出「不求最大，但求最優，但求適應社會需要」的辦學理念。

郭寧寧當天還說，閩江大學要以更名為新起點，「帶著特殊感情、特殊責任、特殊使命、特殊擔當，循跡溯源學思踐悟，對標對表貫徹落實，加快建設高水平有特色的應用技術型大學」。

報導表示，習近平於2018年10月閩江學院60週年校慶之際發出賀信，希望閩江學院「堅持走應用型辦學之路，努力培養更多高素質的技術技能人才」；又於2021年在福建考察時專程在閩江大學看望師生，對閩大發展寄予殷切期望。

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