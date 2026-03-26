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毛澤東「紅色內褲」變成文物展出 私生活再被挖：疑染滴蟲病

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一張被稱為中國已故領導人毛澤東「紅色原味內褲」的照片在社群平台瘋傳。圖擷自X
近日一張被稱為中國已故領導人毛澤東「紅色原味內褲」的照片在社群平台瘋傳。圖擷自X

近日一張被稱為中國已故領導人毛澤東「紅色原味內褲」的照片在社群平台瘋傳，從Threads到X都掀起熱議，甚至連土耳其、越南的媒體社群也轉發討論，還有網友一度質疑照片是否為AI生成。

在台灣，也有網友在threads發文指出，這條紅色內褲目前被當作文物，陳列於中國湖南韶山的紀念館，引發外界關注與各種揣測。底下網友紛紛留言，「毛澤東是什麼超人嗎？」、「同志們，請你們以後放一些毛語錄就好了，別把私人衣物拿出來給人民們看」、「怎麼可能這麼新」、「這條內褲名字叫擋中央」、「這群人到底有什麼癖好」、「據說有滴蟲」。

事實上，該內褲並非AI生成，而是確實存在並保管的「寶物」，在湖南的毛澤東故居紀念館，館藏文物、文獻與資料超過6萬件，其中與其晚年生活相關的文物約6000件。早在2012年，陸媒就曾報導，館方整理並修復約100件毛澤東晚年穿過的衣物，包含大衣、睡衣與毛衣等。

至於這件「紅色內褲」的來源，《韶山新聞網》指出，毛澤東晚年熱愛游泳，其遺物中確實包含多條游泳短褲，其中包含2條紅色款式。據描述，這些紅色泳褲為斜紋棉布製成，為其晚年較常穿著的款式之一。

不過，網路討論之所以延燒，與另一段爭議性說法有關。《毛澤東私人醫生回憶錄》中曾記載，其御醫李志綏描述毛澤東私生活混亂，涉及多名女性關係，甚至染上了男性滴蟲病（一種叫毛滴蟲的細小寄生蟲引起，很容易透過性接觸傳播）卻拒絕治療。儘管該內容當年曾遭相關人士質疑與反駁，但這類傳聞仍在網路上流傳，也讓這件內褲被賦予更多話題性。

毛澤東 內褲 中國 文物

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