在大陸各平台粉絲總數逾4,000萬的教育網紅、「考研名師」張雪峰24日跑步時突發心臟病猝逝，終年41歲。其醫療文件疑似洩露引發關注，蘇州市衛健委已介入處理。事件為大批民眾敲響健康警鐘，25日多間大陸電商平台「速效救心丸」搜索同比激增30倍。

張雪峰出生於大陸黑龍江省齊齊哈爾，近年透過線上課程及短視頻平台擴大影響力，因言辭直率、多次發表爭議性觀點而廣受關注。2023年6月，他曾因胸悶、心悸等症狀入院治療。

蘇州峰學蔚來教育科技24日晚間發布訃告，稱創始人張雪峰因心源性猝死，經全力搶救無效，當日下午逝世。訃告公布前，一份屬於張雪峰的蘇州大學附屬第四醫院特殊治療知情同意書已在網上瘋傳。蘇州市衛健委工作人員25日回應稱，當局已關注此事並正在處理。

事件引發民眾對心源性猝死的關注，前晚8點起，「京東買藥」等多間大陸電商平台的速效救心丸、硝酸甘油等心臟用藥品類搜索詞暴漲，同比增超30倍。

深圳市人民醫院心內科主任袁杰指出，民眾對心臟健康的焦慮雖是好事，但須正確引導。他表示，急救藥並非「萬能保心丸」，速效救心丸和硝酸甘油僅適用於冠心病患者因心肌缺血引發的心絞痛，並非對所有心臟問題都有效。在沒有明確診斷的情況下自行用藥，可能因血管擴張引發不適，甚至危險。

另外，心臟驟停時，藥物無能為力，因為當心臟驟停時患者已失去意識、無法服藥，且血液循環停止，藥物無法發揮作用。唯一有效的急救方法是立即進行心肺復甦（CPR）和使用自動體外心臟除顫器（AED）；同時，保健品並非「護心神藥」，輔酶Q10等保健品，對普通人的心臟保護作用並無明確證據，不應被視為心臟的「萬能保護傘」。

至於真正的心臟保養之道，袁杰強調不能單靠藥物，真正有效的方法是勞逸結合，避免心臟長期過勞；維持健康體重，減輕心臟負荷；規律進行適度運動，增強心肺功能；學會壓力管理，保持心態平和。更重要的是及時就醫，遠杰表示，出現胸悶、胸痛等不適時，應立即尋求專業醫療幫助，而非自行用藥。