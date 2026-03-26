男攀出機場圍欄稱追星韓女團！警緊抓以防墜樓 疑情緒不穩送院檢查
網上有片段流傳，一名身穿藍色上衣、孭背囊的男子，在機場客運大樓對開走火梯，攀出圍欄並身處在約離地兩米高位置危站。有兩名穿白色衫、相信是便衣警員的男子，用力將藍衣男捉緊以防他墮樓，旁邊則有穿反光衣的保安員在場。就片段所見，該名藍衣男情緒不穩，曾嘗試掙扎甚至用頭撞向白衣男。
據了解，有人聲稱為了拍攝來港的韓國女團BABYMONSTER，因此而選擇爬出圍欄位置，以獲取良好視野。
警方就事件回覆《香港01》，指警方於本周三（25日）晚上6時半接獲報案，指有人在機場客運大樓對開翻越欄杆，危站在離地2米位置。男事主姓何，18歲。警方調查後將案件列作「發現精神有異人士」，並安排救護車將事主送往北大嶼山醫院檢查，事件中無人被捕。
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文章授權轉載自《香港01》
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