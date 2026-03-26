陸高鐵5G全覆蓋是主流 高海拔網速稍卡

近年大陸高鐵與動車通訊已從早期「斷斷續續」進入「５Ｇ全覆蓋」。大陸高鐵沿線多已完成５Ｇ網路部署，但由於大陸幅員遼闊、緯度與海拔差異大，各地高鐵通訊建設多採分區規畫方式推進。

二○二一年京張高速鐵路（北京市－河北省張家口市）成為全球首條實現５Ｇ網路全覆蓋的高鐵線路。

此後大陸持續克服複雜地形與環境限制，逐步推動５Ｇ網路全覆蓋，進一步強化高鐵通訊。

例如二○二五年九月東北地區敦白（敦化站－長白山站）、哈大（哈爾濱市－大連市）、長琿（長春市－琿春市）三條高鐵實現５Ｇ全覆蓋。為突破不同地理條件限制，各路線採差異化技術方案。

敦白高鐵針對高寒、多彎道與多隧道環境，採混合組網方案，使訊號可繞開遮蔽並提升穿透能力；哈大高鐵引入智慧天線、智慧切換演算法及５Ｇ超級社區技術，並透過大數據分析乘客流量，強化高峰時段與熱點區域的網路容量；長琿高鐵則從硬體、功能與網路三方面同步升級，實現「施工不中斷、體驗不降級」的５Ｇ部署。

二○二六年一月大陸亦規畫在新疆高鐵路段完成４Ｇ與５Ｇ網路覆蓋，並採用低、高頻雙頻雙模組網方案，以低頻訊號的廣覆蓋特性解決站間距過大的問題。實測顯示已可支撐高畫質影音播放與視訊通話等應用需求。

本報記者搭乘大陸高鐵經驗，通訊品質仍會因地區有差異。使用微信、發布社群動態等基本功能都順暢，影音體驗仍受路段影響；例如在蘇州往上海的高鐵段，小紅書與線上影片播放幾乎不受影響，但在雲南香格里拉前往昆明路段，小紅書偶爾會卡頓或無法載入，看影片也會出現緩衝或畫質下降。