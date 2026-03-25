廣州新機場正式動工 估2030年建成、旅客年輸送量估達3000萬人次

25日上午，廣州新機場在廣東省佛山市高明區正式動工建設。據新華社25日報導，該機場定位為粵港澳大灣區航空樞紐之一，建成後預計可滿足年旅客輸送量3000萬人次、貨郵50萬噸及飛機起降26萬架次，目標在2030年建成。

據規劃，廣州新機場為大陸的國內民用樞紐機場，亦是廣州國際航空樞紐的重要組成部分，並承擔大灣區西部綜合交通樞紐功能。項目總投資約418.08億元人民幣，將建設2條平行跑道、建築面積約26萬平方米的航站樓，以及94個機位與相關配套設施。

報導指出，未來新機場將與廣州白雲國際機場採取差異化分工，透過航線布局與功能互補，共同支撐廣州航空樞紐發展。

在交通銜接方面，新機場將接入廣湛高鐵、深南高鐵、珠肇高鐵及肇順南城際鐵路，並結合周邊「五橫四縱」高速公路網，強化空鐵與公路多式聯運能力。

廣東省機場集團負責人表示，目前大灣區主要機場多集中於珠三角東部，新機場有助提升珠江西岸城市的航空服務覆蓋，補足區域發展不均的問題。

廣州新機場建成後效果圖，規劃將接入高鐵與城際鐵路，並結合高速公路網，強化空鐵與公路多式聯運能力。（圖／取自南方網）