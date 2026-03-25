鴛鴦、絲襪奶茶、凍檸七？香港傳統飲品討論度TOP 10

乘載歲月的飲品

台灣人最熟悉的香港飲品，只有絲襪奶茶、凍檸茶嗎？如果說港式奶茶是靈魂，鹹檸七是衝擊，那麼「紅豆冰」就是那一抹最甜蜜的復古柔情...每一種飲品都藏著不同的城市故事與文化習慣。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶您盤點近一年（2025/3/5～2026/3/4）台灣對香港傳統飲品的討論聲量，整理出十大經典排行。這不只是一份人氣榜單，更是一場從味覺出發的文化觀察，揭示台灣與香港之間的飲食認知差異與生活節奏。

No.10 茶走

「茶走」（奶茶＋煉奶）是港式奶茶的延伸版本，以煉奶取代傳統淡奶與砂糖，讓整體口感更濃厚滑順，同時帶出自然甜味，也呼應近年「少糖飲食」的消費趨勢。不少香港網友於Threads分享茶餐廳必點清單時提到，「是港式奶茶的進階哲學」、「茶走都唔識，係咪香港人嚟」（連茶走都不認識，還算香港人嗎），顯示其在地文化辨識度極高。喝過的網友形容，以絲襪奶茶為基底加入煉奶後，「茶澀感降低、甜度更圓潤」，風味更成熟；但也有人直言「茶走更大人味」，初嚐者可能覺得偏苦。

隨著健康意識抬頭，不少茶餐廳將茶走作為奶茶替代選項，讓消費者在保有風味的同時減少糖分攝取。不過，茶餐廳特有的點餐術語也引發趣味討論，一名網友分享點「茶走」時，服務生竟對廚房喊「一杯奶茶拿走」，意外造成誤會，也讓人反思：「這類茶餐廳術語再不說是否會失傳？」屬於香港的飲食語言，是否正在逐漸被淡忘，引起香港網友們的共鳴與討論。

No.9 檸水

以新鮮檸檬片搭配清水製成，是香港常見且清爽的基礎飲品。

檸水長期被視為簡單又健康的選擇，特別是在炎熱氣候或餐後飲用，常被認為具有去油解膩的效果。近年隨著健康飲食與日常保養風潮興起，檸水頻繁出現在飲食管理討論中，部分餐飲品牌也推出冷藏瓶裝版本，提升便利性。雖然製作方式看似單純，但檸檬新鮮度與比例仍影響整體風味。台灣養生專家、癌症關懷基金會董事長陳月卿2025年6月也曾分享「夏天聰明喝水」概念，建議可加入檸檬片、迷迭香與薄荷的「迷迭香檸水」，讓日常飲水更具風味並提升飲用意願。

網友多將檸水視為「萬用解渴王」，也有台灣網友好奇「檸檬加水為何需要外點？」引發香港網友回應，認為這是飲食習慣差異，「不想喝咖啡因，不想喝甜食，就會叫檸水」、「有，拿回去自己加可樂」、「不想特意買個檸檬回家只為了喝一杯檸水，就會叫檸水來喝」，顯示其在香港屬於日常選擇的一環。

No.8 鹹檸七

誰能想到一顆被時間醃漬得乾癟皺縮的鹹檸檬，在遇上充滿活力的七喜汽水後，竟能爆發出如此驚人的生命力？「鹹檸七」不只是飲品，它是港式茶餐廳對風味平衡的精湛演繹：酸、鹹、甜在舌尖跳躍，氣泡在喉嚨狂歡。

在傳統飲食觀念中也被認為具有潤喉與舒緩不適的形象，讓這款飲品在季節交替或天氣炎熱時，討論度相對提升，也逐漸成為代表香港在地特色的選項。網友形容鹹檸七「第一口衝擊、第二口上癮」、「鹹鹹甜甜又酸酸，氣泡感很清爽」、「要把鹹檸檬壓扁才夠味」，凸顯其獨特喝法與風味記憶。另有帶起討論度的是脆友於2025年12月分享到港星杜汶澤經營的麵館用餐經驗，套餐搭配鹹檸七和餛飩，引發討論並獲得正面評價。

No.7 維他奶

維他奶（Vitasoy）為創立於香港的經典豆奶品牌，長期佔據當地飲品市場重要地位。

創立於1940年，以大豆製成的植物性飲品為核心，主打高蛋白、無乳糖特性，產品從經典原味延伸至低糖、麥精、朱古力等多元口味，並拓展至杏仁奶與乳製品系列，行銷至全球市場。其穩定品質與長期經營，使維他奶成為香港日常生活中高度普及的飲品，廣泛出現在校園、便利商店與家庭場景中，也被多數媒體視為在地品牌代表之一。

維他奶的聲量不僅來自產品本身，更來自跨世代的文化記憶累積。網友表示「好懷念做學生時期常常在小吃部買一罐玻璃裝維他奶飲」、「當年最喜歡喝薑味」、「維他奶的朋友麥精也超好喝」，普遍以「童年記憶」形容，情感價值高於單純飲用需求。住在紐約的香港網友發文維他奶的物價，網友回應「你喝的是關稅？」「人離鄉賤、物離鄉貴」、「在美生產成本是中國的4倍」、「自己磨豆漿，其實真的很便宜」。

另一波意外帶起討論的是五月天主唱「阿信」2025年8月於脆回應「維士比+維大力+維他奶 = 維多利亞的秘密」，明明是在討論可樂加雪碧好不好喝，阿信的歪樓回應瞬間引發逾8900筆按讚、346筆留言。

No.6 紅豆冰

示意圖／Gemini

以紅豆、刨冰與煉奶組成，在冷氣還沒普及的年代，它是冰室裡最令人嚮往的奢華享受！

紅豆冰可追溯至香港早期冰室文化，主要以蜜紅豆搭配碎冰，再淋上淡奶或煉奶，呈現綿密與清爽並存的口感。隨著時代演變，部分店家加入香草雪糕、仙草或果凍，發展出不同變化版本，但核心仍圍繞「紅豆＋冰」的經典組合。由於紅豆承載中式甜品的文化意象，使紅豆冰在眾多西式冷飲中保有鮮明定位，也成為港式飲食中少數橫跨甜品與飲品界線的代表。近年隨著復古風潮與港式文化再度受到關注，其在年輕族群與觀光討論中逐漸回溫。

在社群平台上，不少網友形容紅豆冰是「夏天的香港味」，甜度與冰感交織，也像是一種帶著時代記憶的消暑儀式。

No.5 鴛鴦

當深邃、苦澀的咖啡遇上濃郁、絲滑的港式奶茶，被視為中西飲食文化交會的代表，形成層次分明且提神效果強烈的風味。隨著咖啡文化在亞洲持續發展，鴛鴦近年再度受到關注，部分店家甚至推出比例調整或風味升級版本，延伸出更多元的飲用選擇。

在台灣市場，鴛鴦也出現多種創意變化，2025年7月高雄的蒸鮮腸粉港式飲茶，推出「龜苓膏鴛鴦奶茶」，社群短影音倒進數十顆小烏龜造型的龜苓膏凍，引發討論。手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」5月推出「醒腦站」主題，鴛鴦歐蕾（咖啡糖韻交融濃郁絲滑鮮奶茶）、墨玉鴛鴦歐蕾（軟嫩咖啡凍搭配醇厚咖啡鮮奶茶）兩種新口味。社群平台上，網友常以「續命水」形容鴛鴦，在高壓生活節奏中，兼具提神與療癒的日常角色。

No.4 阿華田

以麥芽與可可為基底的經典飲品，在香港茶餐廳文化中佔有一席之地。

阿華田（Ovaltine）源自瑞士品牌，進入香港後逐漸在地化，常見於茶餐廳的熱飲與冰飲選項，也延伸至甜品與烘焙產品，形成獨特的飲食文化。其濃郁甜香與麥芽風味，使其在年輕族群與甜食愛好者之間具高度接受度，並透過聯名商品與多元應用持續維持市場能見度。

在社群平台上，網友對阿華田的討論多圍繞「甜但療癒」的印象，網友討論「我以為他是台灣的，名字很台」、「小時候都是直接偷挖一口倒嘴巴裡」、「我是美祿派，覺得阿華田真的好甜」、「加冰牛奶超喜歡（吃得到結塊那種）」、「阿華田有一股麥芽味」、「小時候阿華田，長大變美祿(馬來西亞版)」，討論集中在熱量與幸福感之間的拉鋸。

台灣也不少女性用以當作度過生理期的神隊友，分享「肚子痛時都會泡一杯」、「老公帶回來，微波不完全的、喝一口有溫有冰的阿華田，整個白眼翻到後腦勺」、「小時候就是螞蟻人，阿華田都是用來吃的，不是泡來喝的」。

No.3 港式奶茶

香港最具代表性的飲品之一，根據香港非物質文化遺產資料庫顯示，「平均每日喝掉250萬杯港式奶茶」，不僅是一杯飲品，更是體現香港生活節奏與職人技藝的文化符號。

港式奶茶以多種紅茶拼配沖煮，再加入淡奶調和，講究茶香濃郁與口感滑順。「港式奶茶製作技藝」已被列入香港非遺，其製作過程包含反覆「拉茶」與過濾茶渣的步驟，所使用的布袋因長期浸染茶色而呈現類似絲襪的色澤，因此又俗稱「絲襪奶茶」。這項「港味靈魂」，無論在地或觀光都具指標地位，網友「港式奶茶的重點是茶味，奶只是輔助」、「熱的港式奶茶需要自己加糖」；也有台灣網友分享「我喝不懂，尾韻是苦」。

2026年1月BLACKPINK到香港開唱，Rosé換表演位置時，大嚐一口港式奶茶，瞳孔放大的滿足模樣，也再次帶動這款經典飲品的關注度，網友回應「識貨，香港奶茶真的好好喝」、「香港奶茶世界第一」。知名港式早餐店於Threads發文「為什麼港式奶茶比台式奶茶貴30塊？」解釋兩種奶茶的不同之處：茶葉跟奶都不一樣！說明「港式奶茶是由2種茶葉組成拼茶，每天煮一小壼的茶底，而每次煮要拉茶6次以上，用的是『淡奶』而不是台灣常見的牛奶/奶精粉，比起台式奶茶只要按比例加入茶包泡茶，工序相對繁複很多」，獲得脆友們的共鳴，「香港人（個人）表示：奶茶用奶精！是原罪！奶茶不滑！大罪！」「有客人覺得太濃味喝不習慣還剩下半杯就走了」、「台式會甜很多」。

No.2 凍檸茶

身為香港茶餐廳「三大支柱」之一的凍檸茶，不僅是冰飲，更是一場關於風味主導權的終極儀式。以清爽、解膩的特性聞名，凍檸茶的核心在於那一場酸、甜與茶香的完美博弈。

以紅茶茶底加入檸檬片與糖調製，飲用時通常需自行壓檸檬釋放香氣，形成具有參與感的飲用體驗。其酸甜平衡的風味特別適合搭配油膩餐點，使其在香港日常飲食場景中出現頻率極高，也常被媒體、KOL列為觀光客必試的經典飲品之一。「壓檸檬」的動作甚至成為凍檸茶的代表性文化細節，進一步強化其辨識度，網友分享「回香港第一件事就是吃米線+凍檸茶」、「香港人每日兩杯凍檸茶」。

脆友2026年1月發問「檸檬茶的茶葉都是用什麼茶包」，獲得27萬次瀏覽，網友分享「香港茶餐廳的『茶底』各自有自家秘方，通常混和三種或以上茶葉，煲出來的」、「平時在家都是用普通Lipton紅茶加黃檸檬」、「香港餐廳用到的是原包茶葉，不是杯沖茶包，而且質量不是超市用到的」。

No.1 涼茶

榮登本次榜單冠軍寶座的，是承載著百年醫食文化與民間智慧的涼茶！

涼茶多以中草藥熬煮而成，如廿四味、五花茶等配方，主打清熱解毒與調理體質。2006年，粵港澳三地共同申報「涼茶」，成功列入香港非遺名錄；根據香港非物質文化遺產資料庫記載，過去涼茶鋪不僅是販售飲品的場所，也承載居民日常交流的社交功能。至今街頭仍可見傳統涼茶舖，成為城市文化的一部分。

飲用方式依風味大致分為甜味（如五花茶、菊花茶、夏枯草）與苦味（如廿四味、感冒茶）兩類；為了中和其濃郁甚至驚人的苦味，店家通常會搭配「涼果」（例如：陳皮梅、山楂餅、八仙果、甘草檸檬、嘉應子）一同享用。此飲品概念多與「清火」與「去濕」相關，但也因體質差異，並非所有人都適合長期飲用。近年隨健康議題受到關注，涼茶在年輕族群中的討論度逐漸提升。

社群討論方面，2025年香港某間在地涼茶店因「止咳」功效相關貼文引發關注，也有脆友分享台灣人到香港旅遊買什麼，「養生girl到港，最愛喝涼茶」、「苦完再來顆山楂，這就是大人的幸福感」。涼茶不僅是一種功能性飲品，更承載香港傳統醫食文化與民間智慧，是最具文化象徵意義的經典代表。

FAQ

Q1. 香港涼茶和王老吉一樣嗎？



不一樣。



香港涼茶：多在街頭涼茶舖販售，通常為現煮或現沖，顏色較深、味道偏苦，強調草藥配方與調理概念。



王老吉涼茶：紅罐或瓶裝，屬於便利商店飲料，味道甘甜，草藥味輕，適合大眾口感。

Q2. 什麼人適合喝涼茶？有需要注意的地方嗎？



涼茶多針對偏熱體質設計，若本身容易上火或感到燥熱，可能較適合飲用；但若體質偏寒、容易手腳冰冷或腸胃較弱者，則不建議頻繁飲用。由於涼茶屬於草本飲品，建議依自身狀況適量飲用，避免過量。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月5日至2026年3月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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