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拍攝北川 台青奪一等獎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
二○二六「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽頒獎晚會，在四川梓潼兩彈城舉行。圖／本報梓橦傳真
二○二六「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽頒獎晚會，在四川梓潼兩彈城舉行。圖／本報梓橦傳真

二○二六「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽頒獎晚會，日前在四川梓潼兩彈城群英廳隆重舉行。這場以「光影連兩岸．攜手創We來」為主題的晚會，不僅是一場視覺創意的巔峰對決，更是兩岸青年文化交流、情感交融的溫暖盛宴。

此次大賽共徵集線上作品一千五百多件，「七十二小時極限創拍」作品近二百件，經過評審團從內容創意、拍攝技法、傳播價值等多維度嚴格評審，最終四十三部作品脫穎而出，分獲特等獎、一二三等獎、優秀獎及特別貢獻獎。

一等獎作品之一《北川行，兩岸情》，由台灣自媒體人楊京儒參與「七十二小時極限創拍」製作。這部作品以台灣青年視角，記錄了北川從地震傷痛中重生的歷程，深刻展現了兩岸血脈相連、守望相助的深厚情誼。「來到北川，拍攝時一度難以平復心緒，剪輯時更是百感交集」，楊京儒在獲獎感言中動情地說：「但這次最大的收穫不是獎項，而是和兩岸青年共創的珍貴情誼，在團隊裡，我們溝通沒有任何障礙，大家齊心協力，只為呈現最好的作品。」

由兩岸青年共同填詞、拍攝的改編版小虎隊經典歌曲《愛．相聚》，上線短短一天，在短視頻平台引發兩岸網友熱烈反響，點讚量超過四萬。主創之一王鋅紫表示，「我們就是想把兩岸同胞樸素的情感傳達出去，這次共同創作非常融洽，有太多共鳴。」

大賽組委會介紹，本次大賽不僅是一場視覺創作的盛宴，更是兩岸青年交流交心、互學互鑒的廣闊平台。

在「七十二小時極限創拍」活動中，一百餘位兩岸青年分為十組，在共遊同創中收穫了珍貴的友情。

頒獎晚會在溫馨而熱烈的氛圍中落下帷幕，但兩岸青年的交流與合作還將持續。參與者紛紛表示，此次「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽，為兩岸青年搭建了一個展示自我、交流思想、增進情誼的重要平台。通過光影的紐帶，兩岸青年用鏡頭記錄美好，用創意傳遞情感，在理解與信任中，不斷增強同胞心靈契合。

兩岸同胞 兩岸

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