聽新聞
0:00 / 0:00

川台600人 齊聚文昌祖庭

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山舉行。圖／本報梓橦傳真
兩岸文昌文化交流活動，在四川省綿陽市梓潼縣七曲山舉行。圖／本報梓橦傳真

第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動開幕式，日前在四川省綿陽市梓潼縣七曲山舉行。兩岸專家學者、文昌宮觀代表、兩岸師生及自媒體博主等六百餘人，齊聚「文昌祖庭」，以文為媒共續文化根脈、共話同胞親情。

「北有孔子，南有文昌」。文昌文化是中華優秀傳統文化重要組成部分，承載「尊師重道、崇文尚學」精神，在兩岸民間影響深遠。梓潼七曲山大廟被海內外公認為「文昌祖庭」。自二○一一年起，梓潼已連續舉辦八屆海峽兩岸文昌文化交流活動，成為促進川台文化交流的重要平台。

開幕式上，兩岸宮觀代表互贈禮物，傳遞同根同源的情誼。隨後，三通聖鼓奏響，七曲山大廟正門開啟，丙午年文昌民俗文化活動啟幕。

活動遵循「三獻禮」規制，「六佾舞」貫穿始終，兩岸學子身著漢服誦讀《文昌陰騭文》，各界代表祈願國泰民安，嘉賓敬獻花籃追思先賢，主題歌舞《頌文昌》與民俗展演讓活動圓滿落幕。

本次活動採用「一+三+Ｎ」模式，同步舉辦文化交流、經貿合作、研學考察等系列活動，以文昌文化為橋梁，促進兩岸同胞增進了解、進一步加深交流與合作。

台灣青年林怡貞對文昌洞經古樂印象深刻，「悠揚莊重的韻律十分震撼，直觀感受到中華傳統文化的魅力。」作為國家級非物質文化遺產，文昌洞經古樂起源於梓潼七曲山，被譽為「東方交響樂」。

近年來，四川依託巴蜀文化深厚底蘊，積極推動川台人文交流，愈來愈多台灣同胞走進四川，在體驗巴蜀文化中傳承中華文化，在品味安逸四川中增進心靈契合，在深化交流互動之中增進同胞情誼、凝聚同心力量。

延伸閱讀

日本獨臂劍王來台 400國際高手齊聚高雄交流劍道文化

「原來是客」山海學童互訪 金門學童來台圓夢

相關新聞

央視：活魚被注射含劇毒甲醇麻醉劑後流向餐桌

央視財經記者歷時兩個多月，一個跨越中國多省多地，在水產市場、生產企業和餐飲店鋪普遍的現象，浮出水面。商人為了讓活魚「休眠」，避免運送過程死亡或魚鱗脫落，大量使用「三無」安眠藥，甚至使用工業酒精使魚類快速休眠，嚴重影響國民健康。

陸官媒揭恐怖活魚 用麻醉劑、工業酒精讓魚「休眠」

央視《財經調查》22日報導，近期節目組接獲多名消費者反映，長途運輸的活魚抵達市場時常呈現「休眠」狀態，引發疑問。央視記者歷時兩個多月，跨越多地暗訪調查，揭開活魚「沉睡」背後的人為操作。

拍攝北川 台青奪一等獎

二○二六「文昌杯」海峽兩岸青年短視頻大賽頒獎晚會，日前在四川梓潼兩彈城群英廳隆重舉行。這場以「光影連兩岸．攜手創We來」為主題的晚會，不僅是一場視覺創意的巔峰對決，更是兩岸青年文化交流、情感交融的溫暖盛宴。

川台600人 齊聚文昌祖庭

第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動開幕式，日前在四川省綿陽市梓潼縣七曲山舉行。兩岸專家學者、文昌宮觀代表、兩岸師生及自媒體博主等六百餘人，齊聚「文昌祖庭」，以文為媒共續文化根脈、共話同胞親情。

機艙突現刺鼻焦糊味！東航MU5128疑起火冒煙 官方：旅客手機受壓釀禍

3月22日晚間，有大陸乘客在社交媒體發文稱，東航MU5128航班落地上海虹橋機場後，機艙內突然出現刺鼻焦糊味，並伴隨明顯煙霧，疑似發生火情。乘務員第一時間攜帶滅火器及礦泉水趕赴處置，火勢在數分鐘內被撲滅。乘客發布的照片顯示，機艙外一度有多輛消防車待命。

陸健身教練自製「增肌神藥」 逾2000人受害2人永久不育

江蘇泰州檢察機關近日披露一宗案情嚴重的非法製售藥物案件，揭發一個由健身教練主導，專門在業內傳銷「增肌神藥」的黑色產業鏈。批「神藥」實為違禁的類固醇興奮劑，卻在大陸超過十個省份流通，導致逾2,000名健身愛好者在不知情下服用，部分人更出現永久喪失生育能力等嚴重且不可逆轉的身體損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。