川台600人 齊聚文昌祖庭

第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動開幕式，日前在四川省綿陽市梓潼縣七曲山舉行。兩岸專家學者、文昌宮觀代表、兩岸師生及自媒體博主等六百餘人，齊聚「文昌祖庭」，以文為媒共續文化根脈、共話同胞親情。

「北有孔子，南有文昌」。文昌文化是中華優秀傳統文化重要組成部分，承載「尊師重道、崇文尚學」精神，在兩岸民間影響深遠。梓潼七曲山大廟被海內外公認為「文昌祖庭」。自二○一一年起，梓潼已連續舉辦八屆海峽兩岸文昌文化交流活動，成為促進川台文化交流的重要平台。

開幕式上，兩岸宮觀代表互贈禮物，傳遞同根同源的情誼。隨後，三通聖鼓奏響，七曲山大廟正門開啟，丙午年文昌民俗文化活動啟幕。

活動遵循「三獻禮」規制，「六佾舞」貫穿始終，兩岸學子身著漢服誦讀《文昌陰騭文》，各界代表祈願國泰民安，嘉賓敬獻花籃追思先賢，主題歌舞《頌文昌》與民俗展演讓活動圓滿落幕。

本次活動採用「一+三+Ｎ」模式，同步舉辦文化交流、經貿合作、研學考察等系列活動，以文昌文化為橋梁，促進兩岸同胞增進了解、進一步加深交流與合作。

台灣青年林怡貞對文昌洞經古樂印象深刻，「悠揚莊重的韻律十分震撼，直觀感受到中華傳統文化的魅力。」作為國家級非物質文化遺產，文昌洞經古樂起源於梓潼七曲山，被譽為「東方交響樂」。

近年來，四川依託巴蜀文化深厚底蘊，積極推動川台人文交流，愈來愈多台灣同胞走進四川，在體驗巴蜀文化中傳承中華文化，在品味安逸四川中增進心靈契合，在深化交流互動之中增進同胞情誼、凝聚同心力量。