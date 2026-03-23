陸健身教練自製「增肌神藥」 逾2000人受害2人永久不育

江蘇泰州檢察機關近日披露一宗案情嚴重的非法製售藥物案件，揭發一個由健身教練主導，專門在業內傳銷「增肌神藥」的黑色產業鏈。批「神藥」實為違禁的類固醇興奮劑，卻在大陸超過十個省份流通，導致逾2,000名健身愛好者在不知情下服用，部分人更出現永久喪失生育能力等嚴重且不可逆轉的身體損害。

據光明網報導，案件源於2021年5月，江蘇泰州一名陸姓健身教練報案，稱其為求在比賽中取得佳績，購買並使用一種名為「OP」的「增肌神藥」，但服用後不但出現失眠、發燒等不良反應，更驚覺自己竟喪失性功能，遂報警求助。

警方循線追查發現，以祝姓主犯為首的六名健身教練，自2021年起自行購買類固醇原料及簡陋設備，在出租平房內土法生產，反覆「以身試藥」後，推出名為「OP」的口服及針劑「增肌神藥」。

他們利用在健身圈內的人脈，將另外16名健身教練發展為「下線」，透過層層分銷，最終將藥物售予大陸全國逾2,000名健身愛好者。據悉，該藥物能令使用者肌肉迅速增長，有助在健美比賽中獲取名次，從而大幅提高其教授學員的收費，由原來的人民幣數千元躍升至數萬元。

經調查，該犯罪集團累計銷售金額高達人民幣600多萬元，非法獲利逾百萬元。在暴利驅使下，涉案人員明知該類藥物為大陸官方明令禁止的禁用藥，仍違法銷售。更令人震驚的是，有兩名年約20歲的涉案教練，因濫用藥物已導致完全及永久喪失生育能力。

辦案人員指出，此類藥物在中國競技健身圈猶如「公開的秘密」，已呈泛濫之勢，許多使用者在「人有我用」的心態下忽略其潛在的巨大危害。經大陸國家體育總局反興奮劑中心檢測，涉案藥物均含有禁用物質，且無任何藥品批准文號，屬非法藥品。

2025年3月，法院以非法經營罪作出一審宣判，六名主犯分別被判處四年六個月至緩刑不等的有期徒刑，並需承擔122公斤涉案藥物的無害化銷毀費用。另，案中25名健身教練亦被處以終身禁止從事藥品生產及經營活動的行政處罰。