貴州載學生客車違法超員 撞路邊停放貨車「釀2死14傷車禍」

據央視網23日報導，貴州省畢節市赫章縣今（23）日上午7時許發生一起交通事故。一輛載有多名學生的五菱小型客車，行經河鎮鄉園區大道時，撞上路邊停放的大型貨車，造成2名學生死亡、14名學生受傷。

官方通報指出，49歲張姓男子駕駛自有車輛違法超員行駛，為此次事故主因之一。事故發生後，公安、應急及醫療部門迅速趕赴現場處置，傷者均已送醫治療，目前暫無生命危險。經檢測，已排除酒駕與毒駕，駕駛人已被警方控制。

事故發生後，國務院安委辦已對該起事故查處掛牌督辦，並要求貴州省提級調查。應急管理部副部長徐加愛第一時間作出部署，要求全力救治傷患、最大限度減少傷亡，同時儘快查明事故原因，依法依規嚴肅追責問責。應急管理部並會同教育部、公安部組成工作組趕赴現場指導處置。

據上游新聞引述當地部門消息，事故地點鄰近當地衛生院及一所小學。地方政府表示，目前相關道路已恢復通行。知情人士透露，車上多為7至13歲學生，死亡者分別為12歲與13歲。事故原因及責任認定仍待進一步釐清，相關善後與調查工作持續進行中。