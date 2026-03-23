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北京半馬4月19日開跑 人類將與機器人同場競技

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京去年4月舉辦全球首場人形機器人半程馬拉松。天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。（上海證券報）
北京去年4月舉辦全球首場人形機器人半程馬拉松。天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。（上海證券報）

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於4月19日開跑，共收到76家公司逾百支隊伍報名，涉及26個品牌及逾300個人形機器人，屆時人類將與機器人選手同場競技。

據央視新聞報導，比賽已於3月10日截止報名，組委會共收到來自大陸全國13個省、直轄市及自治區的76家主體逾百支隊伍報名申請，包括逾80支企業賽隊及逾20支大學及訓練營隊伍。本屆機器人半馬賽事在規模、參與度、技術能力等方面實現全面躍升，參賽隊伍數量近5倍增長，參與範圍從5省份，擴大至13省份（含香港）。

首次湧現自主導航參賽隊伍佔比達38%，技術層面迎來關鍵突破；亮相的機器人品牌數量達26個，基本覆蓋市場主流機器人品牌，展現大陸機器人產業從技術研發到產品創新的繁榮活力。

這項比賽由北京市人民政府、中央廣播電視總台、中國電子學會、世界機械人合作組織等共同主辦。

2025年4月19日，北京亦莊的涼水河畔上演了一場足以載入科技史冊的賽事－全球首場人形機器人半程馬拉松。在這場21.0975公里的極限挑戰中，華夏基金牽手的天工Ultra以2小時40分42秒的成績奪冠。

人形機器人

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