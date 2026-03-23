觸感異常堅硬！ 男吃知名品牌火腿腸 驚見內嵌兩根完整鋼釘

中國大陸知名品牌「雙匯」爆出食品安全問題。山西呂梁的王先生反映，近日準備食用雙匯王中王火腿腸時，意外發現火腿腸內嵌有兩根鋼釘。品牌方接到投訴後，已於3月22日派員上門核實，目前已與王先生達成協商並完成補償。

《南國早報》報導，3月21日，王先生反映，他在當地商店花費2元人民幣購買一條60g裝的雙匯王中王火腿腸，拆開準備食用時，意外發現上半部分腸體內嵌有明顯異物，觸感異常堅硬，並非正常肉製品質地。他遂切開查看，結果發現兩根完整的鋼釘牢牢嵌在火腿腸內。

事發後，王先生透露官方電話聯繫雙匯廠家反饋問題。3月22日，雙匯官方客服回應稱，已安排專人與王先生對接溝通，後續將派遣線下業務人員前往事發地點，現場查看與核實涉事火腿腸、購買渠道等相關情況，全面排查問題原因。

王先生稱，雙匯廠家相關工作人員已於22日上門對接處理，針對此次火腿腸內出現鋼釘的質量問題，已與他完成協商並作出相應補償。另據《中安新聞》報導，王先生表示，經查證實異物是火腿腸封口環，品牌方已向他賠償500元。

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文章授權轉載自《香港01》