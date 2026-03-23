快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

觸感異常堅硬！ 男吃知名品牌火腿腸 驚見內嵌兩根完整鋼釘

香港01／ 撰文：林芷瑩
中國大陸知名品牌「雙匯」爆出食品安全問題。示意圖／新華社
中國大陸知名品牌「雙匯」爆出食品安全問題。示意圖／新華社

中國大陸知名品牌「雙匯」爆出食品安全問題。山西呂梁的王先生反映，近日準備食用雙匯王中王火腿腸時，意外發現火腿腸內嵌有兩根鋼釘。品牌方接到投訴後，已於3月22日派員上門核實，目前已與王先生達成協商並完成補償。

《南國早報》報導，3月21日，王先生反映，他在當地商店花費2元人民幣購買一條60g裝的雙匯王中王火腿腸，拆開準備食用時，意外發現上半部分腸體內嵌有明顯異物，觸感異常堅硬，並非正常肉製品質地。他遂切開查看，結果發現兩根完整的鋼釘牢牢嵌在火腿腸內。

事發後，王先生透露官方電話聯繫雙匯廠家反饋問題。3月22日，雙匯官方客服回應稱，已安排專人與王先生對接溝通，後續將派遣線下業務人員前往事發地點，現場查看與核實涉事火腿腸、購買渠道等相關情況，全面排查問題原因。

王先生稱，雙匯廠家相關工作人員已於22日上門對接處理，針對此次火腿腸內出現鋼釘的質量問題，已與他完成協商並作出相應補償。另據《中安新聞》報導，王先生表示，經查證實異物是火腿腸封口環，品牌方已向他賠償500元。

延伸閱讀：

武漢食客食牛蛙驚見「加料」　天花板穿洞人腿懸半空　食客嚇餐飽

內地買樂事薯片「打開只得1塊完整」及少量碎屑　拍片投訴獲賠3包

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

央視：活魚被注射含劇毒甲醇麻醉劑後流向餐桌

央視財經記者歷時兩個多月，一個跨越中國多省多地，在水產市場、生產企業和餐飲店鋪普遍的現象，浮出水面。商人為了讓活魚「休眠」，避免運送過程死亡或魚鱗脫落，大量使用「三無」安眠藥，甚至使用工業酒精使魚類快速休眠，嚴重影響國民健康。

陸官媒揭恐怖活魚 用麻醉劑、工業酒精讓魚「休眠」

央視《財經調查》22日報導，近期節目組接獲多名消費者反映，長途運輸的活魚抵達市場時常呈現「休眠」狀態，引發疑問。央視記者歷時兩個多月，跨越多地暗訪調查，揭開活魚「沉睡」背後的人為操作。

一半中國男性活不過70？自媒體引AI炮製短命論、Deepseek出現「邏輯閉環」

一半中國男性活不過67.7歲？近期，中國網路流傳「中國男性短命論」；還有人稱，女性比男性多出整整12年的壽命。各種言論引發焦慮…

觸感異常堅硬！ 男吃知名品牌火腿腸 驚見內嵌兩根完整鋼釘

知名品牌爆出食品安全問題。王先生反映，近日準備食用火腿腸時，意外發現火腿腸內嵌有兩根鋼釘…

大陸跟進16歲以下社群禁令？網掀激辯「關鍵不是年齡」

在剛結束不久的今年大陸全國兩會，針對未成年人使用網路低齡化，政協委員、資深法律專家于本宏提案，將16周歲設定為「數位成年年齡」，並嚴格限制16周歲以下的未成年人使用社群媒體，雖然大陸已在抖音等平台設「青少年模式」，但實際成果有限，一旦以立法確認，可能使大陸網路生態發生重大變化，此事也引發各方激烈討論。

淘汰求生…大陸短劇業 憂踩AI斬殺線

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透短劇產業，成本大幅下降、ＡＩ演員頻繁「撞臉」明星，演員、剪輯等崗位開始被取代。有大陸短劇業內人士稱，「ＡＩ是我們行業的斬殺線」，短劇公司轉向ＡＩ製作潮流已成趨勢，法律爭議與產業重構同步浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。