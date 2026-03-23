央視：活魚被注射含劇毒甲醇麻醉劑後流向餐桌

央視財經記者歷時兩個多月，一個跨越中國多省多地，在水產市場、生產企業和餐飲店鋪普遍的現象，浮出水面。商人為了讓活魚「休眠」，避免運送過程死亡或魚鱗脫落，大量使用「三無」安眠藥，甚至使用工業酒精使魚類快速休眠，嚴重影響國民健康。

據央視財經，在重慶樂邦水產市場裡，大量長途運輸的活魚抵達後呈現「休眠」狀態，在水中安靜似死魚，充氧片刻便恢復正常，商販統一稱魚兒在「睡覺」。在運輸環節上，工人往裝活魚的桶子裡加了一瓶蓋「魚護寶」魚用安定劑，液體攪拌後，活蹦亂跳的魚瞬間安靜癱軟。

這些液體均屬無生產日期、無生產廠商、無生產許可證的「三無」產品。商販稱運送活魚時加麻藥是為方便裝卸，防止在運送過程中掉落魚鱗。據了解，高毒致癌的孔雀石綠雖早在2002年就被列入禁用清單，並已基本從市場上消失，但以丁香酚為主要成分的「暈魚王」「魚安寶」等「三無」產品悄然出現。

醫學上認為，長期大量使用丁香酚，會損傷肝腎，而特殊族群，如孕婦、兒童則需要慎用，且要避免與抗凝血藥等同時使用。

山東臨沂強盛海鮮批發市場，同樣存在活魚運輸使用麻醉劑的情況，這裡的商家甚至直接使用工業酒精。記者查詢發現，工業酒精裡是含有劇毒甲醇的，若直接食用可致人失明、臟器損傷，過量可導致死亡。大陸官方明令禁止在食品加工環節使用工業酒精。用工業酒精加「三無」丁香酚勾兌的這種麻醉劑，再被活魚吸入體內，無疑地給食品安全埋下了隱患。

報導稱，市場不允許使用麻藥。然而市場裡露天擺放的工業酒精、勾兌好的大桶麻藥等證據，管理人員卻視而不見。在江西吉安一家生產丁香酚的廠家，廠商承認原料從印尼進口，以食品添加劑名義出廠，被魚販子麻醉活魚。有些小工坊購買原料後包裝成「三無」麻藥流入市場。廠商表示，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。

另有工廠透露，商家為讓麻醉劑快速滲透、起效，最簡單的做法就是使用工業酒精勾兌。在宿州百大農產品物流中心，這裡使用的MS-222麻醉劑在大陸也未被批准用於食用活魚。

目前，大陸國家市場監督管理總局立即統籌部署，聯合重慶市市場監督管理局與山東省臨沂市市場監督管理局，同步啟動了核查處置。

執法人員在臨沂市強盛海鮮批發市場63號商店發現3、40個「丁香酚原液」空瓶，商戶承認是用於麻醉活魚的麻醉劑。執法人員還在市場上發現了用於勾兌麻醉劑的工業酒精。