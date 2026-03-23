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陸官媒揭恐怖活魚 用麻醉劑、工業酒精讓魚「休眠」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
長途運輸的活魚抵達市場時常呈現「休眠」狀態，商販稱魚在「睡覺」，但這其實是透過添加麻醉劑所致。（圖／截自央視財經）
長途運輸的活魚抵達市場時常呈現「休眠」狀態，商販稱魚在「睡覺」，但這其實是透過添加麻醉劑所致。（圖／截自央視財經）

央視《財經調查》22日報導，近期節目組接獲多名消費者反映，長途運輸的活魚抵達市場時常呈現「休眠」狀態，引發疑問。央視記者歷時兩個多月，跨越多地暗訪調查，揭開活魚「沉睡」背後的人為操作。

報導指出，在重慶樂邦水產市場，大量運抵的活魚在水中幾乎不動，外觀如死魚，但經換水、充氧後可迅速恢復活動。商販稱魚在「睡覺」，但央視記者發現，這其實是透過添加麻醉劑所致。在運輸過程中，工人會往魚桶中加入名為「魚護寶」的魚用安定劑，攪拌後，活蹦亂跳的魚迅速癱軟安靜，證實並非自然休眠，而是人為干預。

「魚護寶」這類產品多為無生產日期、無廠家、無許可證的「三無產品」，主要成分為丁香酚。商販表示，使用麻醉劑可減少魚在運輸過程中的掙扎，避免掉鱗、降低損耗。

醫學上認為，丁香酚若長期或大量攝入，可能對肝腎造成損傷，孕婦及兒童更應避免接觸。目前，大陸未將其列入水產養殖允許使用藥物名單，也未明確禁止，監管處於灰色地帶。

調查還發現，山東臨沂強盛海鮮批發市場甚至使用工業酒精調和麻醉劑。工業酒精含有甲醇，具毒性，誤食可能導致失明甚至死亡，但市場內相關物品露天擺放，管理人員卻未有效查處。

央視記者進一步追查供應鏈發現，江西吉安一間廠家以食品添加劑名義生產丁香酚，原料多從印尼進口，部分被小作坊分裝成「三無麻醉劑」流入市場。業者坦言，丁香酚在魚體內完全代謝需48小時，但實務上魚往往尚未完全代謝即流入市場。

此外，在安徽宿州等地，使用另一種麻醉劑MS-222（甲鹽）亦相當普遍，該物質同樣未獲批准用於食用魚類。由於未納入檢測項目，也缺乏殘留標準，監管存在漏洞。

調查顯示，部分魚在送往餐館時仍未完全甦醒，顯示麻醉殘留可能進入消費端。專家指出，目前對丁香酚與MS-222在食用魚中的安全性尚未完成評估，風險不容忽視。

央視已將相關證據移交市場監管總局。3月17日凌晨，重慶與山東等地同步展開突擊檢查，查獲丁香酚等添加物14件，並抽檢魚體、水樣及不明液體。執法人員指出，相關行為顯示已形成規模化、常態化的非法添加鏈條，後續將持續追查來源並加強監管。

山東臨沂強盛海鮮批發市場甚至使用工業酒精調和麻醉劑。工業酒精含有甲醇，具毒性，誤食可能導致失明甚至死亡。（圖／截自央視財經）
山東臨沂強盛海鮮批發市場甚至使用工業酒精調和麻醉劑。工業酒精含有甲醇，具毒性，誤食可能導致失明甚至死亡。（圖／截自央視財經）

大量運抵水產市場的活魚在水中幾乎不動，但經換水、充氧後可迅速恢復活動。（圖／截自央視財經）
大量運抵水產市場的活魚在水中幾乎不動，但經換水、充氧後可迅速恢復活動。（圖／截自央視財經）

運輸過程中，工人會加入「魚護寶」。這類產品多為無生產日期、無廠家、無許可證的「三無產品」。（圖／截自央視財經）
運輸過程中，工人會加入「魚護寶」。這類產品多為無生產日期、無廠家、無許可證的「三無產品」。（圖／截自央視財經）

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