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一半中國男性活不過70？自媒體引AI炮製短命論、Deepseek出現「邏輯閉環」

香港01／ 撰文：鄭寧
網傳一半中國男性活不過70歲。示意圖／ingimage
網傳一半中國男性活不過70歲。示意圖／ingimage

一半中國男性活不過67.7歲？近期，中國網路流傳「中國男性短命論」；還有人稱，女性比男性多出整整12年的壽命。各種言論引發焦慮。

不過經調查，這一數據實為AI生成，被中國大陸自媒體反覆引用後形成「邏輯閉環」，專家指「死亡年齡中位數」並非人口學常用指標，更具參考價值的「平均預期壽命」已達79.25歲。

有關「67.7歲」的傳言在社交平台迅速發酵，並稱「中國女性比男性整整多出12年壽命」。多個自媒體在轉發時聲稱數據來自國家統計局、聯合國人口報告或社科院，數據看似十分權威。

但據國家統計局第七次全國人口普查數據僅公布年齡段統計，男性死亡年齡中位數落在70至74歲之間，無法精確至個位數；聯合國《2024年世界人口展望》亦顯示，2023年中國男性死亡年齡中位數為73歲，與統計局數據一致。

那麼「67.7歲」來自哪裡？

媒體查詢Deepseek發現，提問「中國男性死亡年齡中位數是多少」，獲得了來自國家統計局等官方數據來源的，「2024年中國男性死亡年齡中位數是67.7歲。」進一步要求提供搜索來源時發現，AI的依據正是那些自媒體文章。雙方互相引用，形成邏輯閉環。

復旦大學人口與發展政策研究中心主任彭希哲教授指出，「死亡年齡中位數」在人口研究中並不常見，而「平均預期壽命」才是更具參考價值的指標。平均預期壽命是指當年出生的人在當年各年齡組的死亡概率下預期能生存的平均年數，通過計算消除了年齡結構的影響，更能反映人的預期壽命。根據國家衛健委的數據，中國居民人均預期壽命不斷提高，2025年已經達到79.25歲。

《新京報》評論認為，所謂「67.7歲」謠言揭示了一種大模型時代的全新謠言生成機制：自媒體從AI大模型獲取真假難辨的信息後加以引用創作，內容發佈後反過來又被投餵給大模型，成為訓練語料。由於大模型提供的資料可能失實或存在幻覺，自媒體若不加甄別便生產內容，無從保證信息準確。這種「大模型+自媒體」的混搭式謠言更具迷惑性，表面上經過嚴肅思考，實則源頭已被污染，拼湊出半真半假的結論。

評論強調，這是深度搜索時代的「深度造假」，看似嚴肅的內容卻讓人難辨真假，導致謠言廣泛流布，製造不必要的焦慮與誤讀。在輿論場充斥大模型、算法等流行詞彙的當下，追逐流行的成本雖低，代價卻可能極大。創作者需對技術懷抱敬畏，一般民眾更要提高數字素養，不能輕易將獨立思考拱手讓給機器。

延伸閱讀：

兩會2026｜建設生育友好型社會　人均預期壽命提高到80歲

四中全會｜國家衛健委：望五年後中國人均預期壽命提升至80歲左右

文章授權轉載自《香港01》

DeepSeek

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