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行銷古蜀 德陽三星堆浪漫遊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆大立人「空降」廈門中山路。本報德陽傳真
三星堆大立人「空降」廈門中山路。本報德陽傳真

春風傳情，山海相約。三月十九日下午，「德」行天下．「陽」帆啟航——德陽城市品牌推廣活動（廈門站）正式舉行。一場匯聚古蜀文脈、巴蜀風味與匠心好物的盛宴，在「鷺島」廈門中山路步行街熱鬧啟幕。

南洋風情濃郁的中山路步行街上，德陽城市宣傳片輪番播放，三星堆的雄渾瑰麗、裝備科技城的硬核實力、川西煙火的溫潤柔情交織呈現，瞬間點燃現場氛圍。

街頭的三星堆人偶巡遊，將市民熱情推向高潮。

古蜀圖騰與閩南騎樓相映成趣，定格下山海相擁的美好瞬間。

開幕儀式現場，德陽好物、特色美食、文旅資源、縣域特色輪番推介，全方位、多角度展現德陽的人文之美、物產之豐、產業之強。七十六家德陽優質企業攜七百餘種特色產品集中亮相，三大核心專區、五大特色分區琳瑯滿目，一站式集齊老字號大小美食、農特生鮮、文創非遺、名酒茗茶、火鍋全產業鏈產品，將德陽的山水靈韻與煙火氣息悉數呈現。

文旅展區人氣爆棚，大陸首個考古發掘現場實景ＶＲ體驗項目前排起長隊，市民戴上設備即可「穿越」三星堆祭祀坑，沉浸式感受考古發掘的震撼；綿竹年畫拓印、非遺手工互動等體驗區，大人小孩齊參與，在動手實踐中觸摸古蜀非遺的溫度；三星堆青銅文創、金面具周邊等潮玩好物，深受年輕群體青睞。

美食展區更是熱度拉滿，川味香腸、中江掛麵等特色小吃試吃者不斷，地道川味火鍋的麻辣鮮香讓廈門市民讚不絕口。

德陽地處成都平原腹心地帶，是成渝地區雙城經濟圈重要節點城市，三星堆「沉睡數千年 一醒驚天下」，劍南春醇香綿延千年，工業文化、古蜀文化、川菜文化交融共生。

據悉，此次城市品牌推廣活動期間，還將舉行「共贏德陽」中國裝備科技城（德陽）廈門推介會、「千年一面·中江見面」中江縣投資推介會等專題活動。

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