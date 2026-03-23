淘汰求生…大陸短劇業 憂踩AI斬殺線

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透短劇產業，成本大幅下降、ＡＩ演員頻繁「撞臉」明星，演員、剪輯等崗位開始被取代。有大陸短劇業內人士稱，「ＡＩ是我們行業的斬殺線」，短劇公司轉向ＡＩ製作潮流已成趨勢，法律爭議與產業重構同步浮現。

科創板日報指出，面對ＡＩ科技浪潮向短劇產業席捲而來，關於「誰會被淘汰」的討論已在短劇產業內部蔓延，部分演員、剪輯等職位開始被「會電腦ＡＩ產生影片的人」取代。隨著「ＡＩ演員」接連「撞臉」明星，侵權風波不斷，從網友抵制到平台下架，ＡＩ短劇底線的拷問也正在上演。

字節跳動於二月推出新一代ＡＩ影音生成模型Seedance 二點○，使ＡＩ生成短劇不再受人物一致性與畫面穩定性限制。DataEye-ＡＤＸ行業版數據顯示，二○二六年一月大陸ＡＩ漫劇上線數量達一萬四六三四部，平均每天四百七十多部新劇上線。

一名短劇編劇表示，傳統真人短劇製作成本高昂、周期長，通常需二至三個月完成，而ＡＩ短劇成本僅為原來的十分之一，周期縮短至數天。抖音集團自一月起推出保底激勵政策，最高等級每部劇保底人民幣九十萬元（下同）至三百六十萬元，Ｓ+級三十六萬至七十二萬元不等。降本與激勵政策推動下，大量短劇公司轉向ＡＩ短劇製作，尤其是中層及以下製作公司。

有業內人士透露，很多公司都不再做真人劇，中等及以下製作公司轉型後壓力會小很多，龍頭公司仍堅持精品化路線。

ＡＩ短劇興起也引發肖像權爭議。上海市信義律師事務所執行主任李登川表示，判斷ＡＩ形象是否侵權，關鍵在於是否具有「可識別性」，即是否能與特定明星建立明確對應關係。上海市光明（南京）律師事務所高級合夥人陳煉指出，平台若明知或應知侵權而未採取措施，也可能承擔連帶責任。

業內呼籲，需構建「技術賦能、規則明確、多方共治」治理機制，包括製作方保證素材合法、平台建立分級審核、ＡＩ技術公司將合規設計前置，以及監管部門推動跨部門協同與行業自律。

DataEye數據顯示，二○二六年一月漫劇百強榜中，ＡＩ仿真人短劇占比由去年百分之七升至百分之三十八，全年用戶規模預計由二○二五年的約一點二億增至二點八億，市場規模約二百四十億元。ＣＩＣ灼識諮詢董事總經理姜驍瀟指，ＡＩ短劇高機率不會完全替代真人短劇，而是將與真人短劇長期並存，並逐步演化為獨立品類。