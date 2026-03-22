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重慶大學電子顯微鏡實驗室爆炸 1死3傷

中央社／ 台北22日電

中國重慶大學電子顯微鏡實驗室20日晚間發生爆炸。據校方通報，截至21日晚間為止，爆炸事故已造成1名學生死亡、3名學生受傷。經當地警方等單位初步調查，事故疑因學生操作不當，引發實驗物品爆炸所致。

綜合封面新聞等中國媒體報導，發生爆炸的實驗室位在重慶大學科學城校區虎溪校園，時間是20日晚間7時5分

。該校1名學生透露，發生爆炸的是該校名為「電子顯微鏡中心」的實驗室，可能是由實驗器材所引發。

根據中國網路流傳的影像顯示，發生爆炸的實驗室門口有大片血跡，室內設備也出現明顯的破損及碎裂痕跡，並有消防人員與救護車趕到現場搶救。

根據報導，重慶大學電子顯微鏡中心19日曾發布「實驗室安全培訓」通知提到，為保障師生人身安全及儀器設備安全，凡需進入該中心開展實驗者須完成安全培訓並通過考核，才可進入實驗室，培訓時間為23日上午，並舉行考核，合格者才能取得進入實驗室的資格。

重慶大學則表示，目前受傷學生得到救治，情況平穩無生命危險。經當地警方及應急等部門初步調查，該實驗室疑因操作不當引發實驗物品爆炸，校方正配合有關部門調查，並在校內全面展開安全隱患清查及整改。

消防人員 學生

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