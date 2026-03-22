退休仍關注兩岸局勢 知名學者讚我前新聞局長邵玉銘顧念蒼生

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「邵公（前新聞局長邵玉銘）退休多年後，仍相當關注兩岸局勢，甚至跟知名學者米爾斯海默建議兩岸應該用『邦聯』統一！」學者袁易近日在邵玉銘座談會上表示，邵退休多年仍相當關心國關中心的發展，與國關大師米爾斯海默餐敘時，依舊心繫兩岸、且提出兩岸以「邦聯」和平共存的方案，令他相當佩服。

仍關心國關中心

政大國關中心兼任研究員袁易20日在「銘刻時代的風華-邵玉銘主任紀念座談會」上回憶說，約莫是三年多前，有一陣子邵公和他用手機聊天。問我「家住哪裡？」我說「南京東路五段。」邵公說「離我家很近，你可以過來聊聊。」，他又說「你的臉書沒有什麼人看」，我說「我是把臉書當備忘錄，寫給自己看的」。

有一次我在「國關中心」園區大樓整修工程竣工後，在臉書上貼上「重新出發、大展鴻圖」的慶賀語。邵公立馬疑惑問我是什麼意思？我就連忙解釋「中心人才濟濟、後繼有人」讓他寬心。雖是隻字片語，卻也代表離開「國關中心」多年後邵公仍在關懷中心運作的情意。

苦心不讓兩岸開戰

袁易表示，邵公特別念舊，2023年3月3日，國關中心70週年慶在中山堂舉辦文物特展。聽展場人員告知，邵公去了好幾回，服務人員會給他拿把椅子讓他坐下，邵公就會專注精神的盯著電視螢幕觀看由時任國關中心主任寇健文所策劃製作的70週年紀錄片，一遍一又一遍，似乎在尋找那段已逝去的美好回憶，讓人聽了想流淚。

他最後一次和邵公見面是2023年9月12日在「遠企飯店」和立委陳永康、劉復國教授等人與芝加哥大學政治系的米爾斯海默教授共進早餐。席間，邵公憂心忡忡的一直對米爾斯海默苦口婆心勸說：「兩岸絕對不能發生戰爭」，他注意到邵公完全沒有吃一口早餐。那一陣子兩岸關係陷入僵局，邵公仍然認為尋求和平方案乃為當務之急。

建議兩岸採「邦聯制」

「在他的內心深處認為，『邦聯』是兩岸雙方可以努力的方向」。袁易說，也是兩岸和平的可能出路。邵公提出兩岸可尋求「邦聯制」和平共存目標時，米爾斯海默聽了這個前所未聞的概念，有點不知如何回答。在我們的心目中，邵公是一位一心一意想為兩岸和平尋求良方、盡過心力的知識份子。

袁易總結說，做為一位在大陸出生世代，深感此刻國際局勢、兩岸關係丕變，兵凶戰危，在其耄耋之年仍以蒼生為己念，實在令我輩敬佩不已。

【更多精采內容，詳見 】