「70後」靳磊接任深圳市委書記 出身四川政治系統

據中國媒體報導，近日中共中央批准「70後」（1970至1979年生）的靳磊接任深圳市委書記兼廣東省委常委，免去孟凡利的廣東省深圳市委書記職務。

據公開訊息顯示，靳磊生於1970年2月，河南濟源人，廈門大學財金系金融學專業畢業，經濟學碩士學位，1999年加入中國共產黨，1992年參加工作。

靳磊曾長期在河南省工作，2019年由河南安陽市委副書記、市長調任四川德陽市委書記。2022年，他晉升為四川省委常委，之後先後出任四川省委政法委書記與四川省委組織部部長，並曾兼任省委社會工作部部長。

中國媒體此前報道，前深圳市委書記孟凡利2025年10月接任廣東省省長，成為第2位深圳市委書記出身的省長。

香港明報今天報導，毗鄰香港的深圳經濟總量穩居中國城市第3位，僅次於上海和北京。作為中國核心引擎城市，深圳在工業生產、高新技術及出口方面表現突出，市委書記一職也備受關注。靳磊具有豐富的地方工作經歷，也熟悉經濟事務。