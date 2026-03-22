宏福苑火災聽證會揭大維修造假 官員巡查前通風報信

香港宏福苑社區火災獨立委員會正進行聽證會，查找大火起因及責任。獨立委員會除點名政府部門互相卸責，還揭露一些鮮為人知的細節，包括負責大維修的承辦商指明採用非阻燃棚網，政府人員巡查前通風報信，對棚網耐燃測試不符合證書規格也沒有提出。

去年11月26日正進行大維修的香港宏福苑社區發生大火，導致168人死亡，是1948年以來傷亡最慘烈的火災。政府成立的獨立委員會於19日開始舉行聽證會，預料舉行8場。

綜合港媒報導，獨立委員會資深大律師杜淦堃在19日及20日的聽證會讀出開案陳詞。他表示，委員會收到海量資料，包括閉路電視片段、通訊紀錄、數百名居民、工程人員、消防及警方等證供，並提到負責宏福苑大維修的顧問公司鴻毅、承建商宏業在不同情況下造假，及點名多個政府部門有缺失及互相推卸責任。

在起火原因方面，杜淦堃指最大可能是菸蒂，居民多次投訴有工人在工地吸菸，但勞工處巡查16次都指投訴不成立，並與消防處互相推卸處理投訴。

在棚網方面，杜淦堃指出，根據法規棚網需具阻燃性，而據相關公司的供詞，宏業只訂購過一批具阻燃功能的棚網，去年颱風後宏福苑的棚網受損需要更換，但宏業訂購棚網時指明不需要具阻燃功能，並向供應商指「你訂阻燃網都得，我唔會找數俾你（我不會付款給你）」。供詞顯示非阻燃性棚網較便宜。

杜淦堃又指，根據手機通話紀錄，房屋局人員到宏福苑巡查棚網前預先通風報信，讓宏業有機會「做手腳」。而在現場進行的燒棚網測試，顯示棚網的耐燃程度明顯不符合證書規格，但房屋局人員沒有提出。勞工處也沒有發現宏業訂購新棚網後，仍然提交舊棚網證書。

另外，杜淦堃又提到宏福苑的消防設施因人為因素而徹底失效，包括大火發生前，宏福苑的消防系統已被關閉半年；而消防處曾接獲宏福苑因維修工程而申請關閉消防裝置，到現場巡查後卻沒指出有問題，包括沒發現火警鐘也同時被關閉。

杜淦堃表示，宏業明知易燃仍堅持使用發泡膠板遮蓋住戶的窗戶，導致居民未能了解火勢發展，影響疏散。居民曾就發泡膠板問題向房屋局及消防處投訴但不果。大廈樓梯的窗戶被拆除，改裝成可燃的木窗，方便工人從大樓內進出棚架，委員會將審視是否令濃煙迅速滲入樓梯，阻礙住戶逃生。

在開案陳詞中，杜淦堃也提出關於香港大廈大維修中經常出現的圍標問題。杜淦堃表示，鴻毅以低於市價獲選為宏福苑大維修的顧問公司，之後就揀選工程承建商進行招標。57間有入標的承建商中，宏業董事侯華健與另外5間承建商有不同的關係，但在投標過程中沒有披露。

根據鴻毅一名員工的供詞，鴻毅董事黃俠然在招標分析報告中，將宏業曾涉及的法律訴訟及「不良新聞」刪除，但事實上宏業有24次違反職業安全法例的定罪紀錄。宏業獲評最高分，最終得標。居民曾就圍標等問題多番投訴，但民政署、屋宇署、市建局均不受理。

杜淦堃表示，獨立委員會收到多個執法部門就香港大型維修工程市場的圍標、貪污、不當關連利益和不當行為提供意見，各部門一致認為問題廣泛而普遍。杜淦堃引述警方的觀察及情報，指有少數黑社會背景者成立顧問公司和承建商參與大維修工程，他們之間充斥串通、貪污和秘密共識，情況普遍。

首2天聽證會中播出一些閉路電視片段及居民在大火中報警求助的錄音，部分細節令出席聽證會的居民譁然，也有居民在現場接受港媒訪問時落淚。

獨立委員會主席陸啟康強調，開案陳詞是委員會提出所掌握的證據，令受查方知道如何回應指控，目前委員會未作出結論。聽證會將於本週繼續。

在開案陳詞中提到有房屋局人員涉及在巡查棚網前通風報信及在現場進行棚網測試，據港媒20日報導，該2人的名字已未能在「政府電話簿」中搜索到。港媒查詢2人名字被移除原因，是否遭停職或調職等，政府發言人表示「基於尊重個人私隱，政府不便提供個別政府僱員的資料」。