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大陸發改委籲民企帶動就業擴容

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸發改委主任鄭柵潔廿日主持召開全國「兩會」後首場民營企業座談會，他向民間企業信心喊話，呼籲民企人士堅定發展信心，做精做強主業，更好支撐產業升級、帶動就業擴容。他承諾發改委將加快設立國家級併購基金，解決創業投資「退出難」問題。

大陸發改委網站發布，鄭柵潔在座談會上聽取企業意見建議，並回應企業關切。與會業者主要來自金融服務、倉儲物流、養老健康、人力資源、節能環保等服務業領域。

企業代表提到，當前服務業新業態不斷湧現，建議加快提高服務業數智化水平，加快培育壯大併購重組市場，加強金融、人才等要素保障，進一步加大對養老、家政等領域的支持力度，助力服務業高品質發展。

鄭柵潔表示，未來大陸服務業在規模增長、結構優化、創新培育等方面具有很大潛力，是經濟新增長點和就業「蓄水池」，希望大家繼續堅定發展信心。他並承諾對參會企業所提意見建議，將在加強投融資服務、降低社會物流成本、支持引導生活性服務業高品質多樣化便利化發展、適應就業新形態和節能降碳等方面，逐項深入研究。

鄭柵潔說，今年是「十五五」開局之年，發改委將加快制定服務業擴能提質行動方案，完善支持政策體系，加快設立國家級併購基金，推動解決創業投資「退出難」問題，提高創投資本周轉效率，加強典型經驗宣傳推廣，多措並舉推動服務業優質高效發展。

大陸今年度政府工作報告提出，要推動服務業「擴能提質」，包括發展金融、現代物流等生產性服務業，擴大重點領域服務業投資，還將進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點。

另據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰昨天傍晚在釣魚台國賓館會見匯豐、瑞銀、路易達孚、西門子醫療、施耐德電氣、力拓、保誠、銀瑞達、渣打、書贊桉諾、天絲等知名跨國公司負責人。何立峰表示，當前中國經濟穩中有進、向新向優，「十五五」時期中國將堅定不移擴大高水平對外開放，推動高質量發展，將為跨國公司創造更為廣闊的市場機遇。歡迎跨國公司加大在華投資力度，不斷深化互利合作。

服務業 發改委 何立峰 鄭柵潔 匯豐

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