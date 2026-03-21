現場一片狼藉…重慶大學實驗室驚傳爆炸1死3傷 事故原因調查中

央視報導，大陸重慶大學一實驗室20日晚間發生爆炸，導致1名學生死亡，3名學生受傷，目前事故原因正在調查中。另有陸媒報導，事發地點是校內的電子顯微鏡實驗室，根據現場畫面，實驗室門口殘留血跡，室內設備器材與櫃體等明顯破碎。

根據封面新聞報導，該校一名學生透露，事發時間為20日晚8點多，地點是校內的電子顯微鏡實驗室，懷疑是因實驗器材引發的爆炸。流出的現場畫面顯示，有消防員與救護車趕到現場，實驗室門口有血跡，室內設備出現明顯破損、碎裂痕跡。

另外還有現場畫面顯示，疑似是實驗室的門口有血跡，室內設備出現明顯破損、碎裂痕跡；有警方人員進行勘查。

根據報導，當地轄區派出所警察表示，事發當晚他們已派出警力進行處置，其餘情況暫不便透露。