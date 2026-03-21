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發購房補貼、房貸優惠…大陸多地住房新政 力挺初婚初育

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
今年大陸政府工作報告提出，加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。這是「加強初婚初育家庭住房保障」首次被寫入政府工作報告。包括四川南充、湖北潛江、廣西南寧等地透過購房補貼、獎補方式，來支持新婚與一胎家庭購房。圖為建設中的一處廉租房小區。（新華社）
今年大陸政府工作報告提出，加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。這是「加強初婚初育家庭住房保障」首次被寫入政府工作報告。包括四川南充、湖北潛江、廣西南寧等地透過購房補貼、獎補方式，來支持新婚與一胎家庭購房。圖為建設中的一處廉租房小區。（新華社）

今年大陸政府工作報告提出，加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。這是「加強初婚初育家庭住房保障」首次被寫入政府工作報告。包括四川南充、湖北潛江、廣西南寧等地透過購房補貼、獎補方式，來支持新婚與一胎家庭購房。

大陸專家分析，未來將有更多城市跟進初婚初育家庭住房支持政策，探索優化更精細化的針對性購房補貼、加大公積金支持力度、在保障性住房方面予以一定傾斜、發放租房補貼等方向。

陸媒「21財經」指，大陸四川南充市3月2日發布「南充市穩定新出生人口規模六條措施」，其中明確將為在南充市範圍內首次結婚登記、且至少一方為南充市戶籍的夫妻，提供貸款額度1%的住房消費貸款財政貼息，享受貼息政策的最高貸款額度為人民幣20萬元。

新疆自治區昌吉市，3月2日發布樓市新政，其中明確新婚家庭或新生兒家庭，可領人民幣2萬元購房券。

湖北省潛江市1月28日公布「2026年購買新建商品住房獎補政策」，為符合生育政策的一孩家庭提供每平方公尺人民幣200元的購房獎補，購房獎補通過「獎補券」的方式發放，用於抵繳購房款。

廣西自治區南寧市2025年12月1日發文明確，實施階段性新婚購房補貼，對在指定時間周期內取得結婚證，購買新建商品住房的新婚家庭，按每套人民幣2萬元給予購房補貼。

另外，中指研究院統計發現，廣東韶關仁化縣、茂名信宜市，福建龍岩連城縣等地均針對新婚家庭給予購房補貼，降低購房成本。

中指研究院相關負責人表示，整體來看，各地針對初婚初育家庭的住房支持政策，主要透過定向發放購房補貼、增加面向初婚初育家庭的保障性住房房源、提供貸款貼息等方式開展。這也為其他城市提供參考方向，預計未來將有更多城市跟進，並不斷拓展政策範圍，加大支持力度。

北京大學政府管理學院教授馬亮認為，未來可以進一步圍繞租房匹配與購房補貼。一方面，透過優化保障性租賃住房、青年公寓、租房補貼等相關措施，讓年輕人解決有房住的問題。另一方面，透過購房補貼、配售型保障性住房、公積金按揭等方式，說明初婚初育家庭購房，使他們的住房更有保障。

中指研究院相關負責人預估，信貸、財稅政策等仍是各地支持住房消費的重點方向，多項用於支持多子女家庭的政策有望拓展至初婚初育家庭，降低購房門檻、降低購房成本是重要著力點，如提高初婚初育家庭的公積金貸款額度、降低公積金首付比率、降低房貸利率、給予購房貸款貼息、加大購房和租房補貼力度、加大利息抵扣個稅力度、降低仲介費等。

家庭 大陸 買房 婚姻 生育

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