不用年年插秧就能連續收穫？大陸找到「長壽水稻」基因 登國際期刊

全球農業生產技術重要突破！大陸科學家歷時多年持續研究，已成功複製野生稻「長壽」特質的關鍵基因EBT1，並培育出可一次播種、多年收穫的「類野生稻」。這項研究成果不僅登上國際頂尖學術期刊《科學》（Science）的封面，更揭開了栽培水稻在萬年前馴化過程中，如何由「多年生」轉變為「一年生」的演化謎團。

中新社20日報導，這項為水稻品種多年生化改良，及再生稻育種提供重要理論依據，和基因資源的重要研究成果，由中國科學院分子植物科學卓越創新中心韓斌院士團隊、王佳偉研究員團隊合作完成，

韓斌表示，栽培稻是全球最重要的一年生糧食作物之一，野生稻祖先卻是一種多年生、匍匐生長的野草狀植物。在水稻馴化過程中，多年生的野生稻如何逐漸演化為一年生的栽培稻，一直是未解之謎。

為破解謎團，研究團隊首先對446份野生稻資源進行系統分析，發現部分野生稻材料與一年生栽培稻不同，植株在種子成熟後並未衰老死亡，而是在節間腋芽處持續萌發出新的側枝。這些分枝會不斷延伸，持續生長，落地後會生根並發育成為新的植株。

為找到決定性的「長壽」基因，研究團隊以多年生東鄉野生稻W1943與一年生栽培稻秈稻「廣陸矮四號」雜交，構建染色體替換系統、開展遺傳學研究。他們利用精細的圖位複製技術，最終定位並複製出該「長壽」基因，命名為EBT1。

據研究團隊發表內容，傳統栽培水稻在抽穗結果後，葉片會逐漸發黃枯萎死亡。然而野生稻祖先具備像野草般「春風吹又生」的天賦。此次發現的關鍵基因EBT1，能在種子成熟後被重新啟用，讓植株生理年齡「重置」，在開花結果後不進入死亡階段，而是重新萌發新芽與新葉，進入下一個生長周期，實現生理意義上的「返老還童」。

研究也發現，人類祖先在萬年前的馴化過程中，為了追求更高產量、更緊湊的株型，也就是讓稻子站直而非匍匐生長，以及收割方便，無意間「丟棄」了這個長壽基因，導致現代栽培水稻變成必須每年重新插秧的一年生作物。

基於這項基因發現，研究團隊將複製的「長壽」EBT1，與2種已知的匍匐生長基因聚合，研製出能複現野生稻強大生命力的「類野生稻」植株。實驗數據顯示，這種新型水稻具備極強的無性繁殖能力，在海南的田間環境中已成功存活至少兩年。這代表未來農民可能只需播種一次，就能連續收穫好幾年，徹底顛覆傳統的耕作邏輯。