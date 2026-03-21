中國廣東茂名信宜警民衝突 村民不滿興建火葬場

中國廣東茂名信宜近期爆發警民衝突，當地村民不滿地方政府以修路名義徵地，實為在村落、學校附近興建火葬場，村民集結抗議，防暴警察鎮壓示威民眾，導致多人受傷。

據港媒明報21日報導，廣東茂名信宜近期發生警民衝突，數百名村民一連3天示威抗議，手持盾牌、警棍的防暴警察駐守信宜市政府，暴力鎮壓示威民眾，導致多人受傷。信宜市政府回應，「不清楚衝突，具體情況需再了解」。

報導指出，信宜市政府16日發布「信宜頤福園」項目公告，計畫投資人民幣1.45億元（約新台幣6.52億元）在市郊馬六塘興建火葬場，宣稱選址「方圓500公尺無居民」，公告至26日止。

實際狀況為開發項目地點約500公尺外有一所小學，附近1公里內分布村落與水源，火葬場選址地點引發村民強烈不滿，質疑將影響生活與環境安全。

一名五勝村村民匿名受訪表示，選址地點距離她家僅700公尺；政府2024年起以修建「勵儒大道」名義徵收土地，2025年上半年修路工程停工，下半年突然重新開工，看到公告才得知復工是建殯儀館，目前火葬場地基已建成，政府罔顧民意、欺騙村民。

村民17日先在旺埇村委會聚集抗議，遭到鎮壓；之後兩天聚集更多民眾到信宜市政府門口抗議，防暴警察在市政府門口與民眾對峙。

報導提到，一名白髮婆婆走到人群前面，多次向防暴警察丟雞蛋、石塊，防暴警察用盾牌推擠民眾、向人群揮動警棍，爆發激烈衝突。有民眾被押走或被抬離現場，有人遭防暴警察圍毆，多人流血受傷。警方一度出動水炮車驅離民眾，有特警攜帶催淚彈。

前述匿名受訪民眾指出，18日起每天有警車駐守村口，非本村人不得進入，車輛經過必須停車受檢，市區連日有大量特警；家人在抖音發布現場影片後，父母隨即接到電話警告要求刪除影片。另有村民近日受訪表示，附近兩個村都停電，從早上7點停到晚上10點。

信宜市政府宣傳部表示，對於近日示威衝突事件「不清楚」、「具體情況需再了解」。信宜市政府自然資源局指出，該地現在用途確為「殯葬用地」，但是仍處於「選址規劃」階段，「項目牽頭的，不是我們科室，我們只負責蒐集（公示）意見，然後反饋上去」，拒絕回應示威事件。

在地居民強烈反彈火葬場興建，信宜不是個案。中國廣東茂名化州也曾由於火葬場的興建規劃掀起民眾抗議。2019年11月28日當地文樓鎮居民不滿政府以建設人文生態園為名徵地卻興建火葬場，連日在鎮政府前抗議。

彼時有大批警察在現場鎮壓，防暴警察以警棍毆打示威者，出動催淚彈和水炮車驅散人群，多人受傷，化州市政府12月1日宣布永不在該鎮興建火葬場。半個月後，化州市政府規劃將火葬場搬到播揚鎮，又掀起一波當地抗議潮。