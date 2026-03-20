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5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

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陸5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

香港01／ 撰文／許靖雯
大陸一名5歲女童扁桃腺手術出院，次日口鼻噴血死亡。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
大陸一名5歲女童扁桃腺手術出院，次日口鼻噴血死亡。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

今年1月，大陸雲南一名5歲女童在當地醫院做扁桃腺切除手術，未料出院次日口鼻噴血死亡。女童母親稱，事後翻查病例才發現女兒手術中被切到動脈，將追究醫生及醫院責任，計劃提起民事訴訟。3月19日，雲南會澤縣衛生健康局回應稱，已啟動調查程序，並將病歷封存，需等待鑑定確定責任劃分。

《新京報》報導，女童母親稱，1月23日女兒因扁桃腺肥大在會澤縣中醫醫院手術，術後觀察4天出院（1月27日），次日在家突然口鼻噴血，4分鐘內失血約1000毫升，送醫搶救無效後死亡。

女童母親表示，女兒去世後，去醫院查扁桃腺切除手術病例，才發現過程中被切到動脈。當時手術預估完成時間是1個半到2個小時，但最終做了近5個小時。期間，醫生向家長說明女童出血量有點大，需要輸血300毫升，但並沒具體說明女童到底出血多少及原因。

女童母親稱，病例中明確寫著扁桃腺的下極動脈波動性出血，但術後在醫院觀察期間，醫生沒有說切到血管的問題，「手術記錄寫了對血管進行縫合，法醫在解剖時能夠看到結紮線，但是沒有找到這個動脈的血管，所以說他們根本沒有對這個血管進行徹底止血」。

1月26日，女童在醫院觀察期間流鼻血，醫生也只是說先觀察，並沒有深層排查原因，直到1月27日出院，次日在家口鼻噴血死亡。女童母親稱，將追究醫生及醫院責任。

對於女童死亡，會澤縣中醫醫院回應稱，已有專門部門處理。醫院也已暫停做扁桃腺切除手術，耳鼻咽喉科工作人員稱，「小孩子術後護理，有些家長看護不到位，就不好做。」

另外，會澤縣衛生健康局工作人員也回應，稱已啟動調查程序，並將病歷封存目前女童屍檢結果已出，但要等司法鑑定或醫學鑑定結果，劃分責任後有依據，醫院才啟動賠償。

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文章授權轉載自《香港01》

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