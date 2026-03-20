前嵩山少林寺住持釋永信涉貪 河南省檢察院提公訴控4罪

前嵩山少林寺住持釋永信一案出現新進展，3月20日，河南省新鄉市人民檢察院就嵩山少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌職務侵佔、挪用資金、非國家工作人員受賄、行賄案，依法向新鄉市中級人民法院提起公訴。

據新鄉檢察微信公眾號發布消息，檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人釋永信享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人意見。

中國佛教協會去年7月公告，釋永信所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界聲譽，損害出家人形象，協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。根據有關規定，協會同意對釋永信（俗名劉應成）的戒牒予以註銷（逐出僧籍，不再具有合法的出家身分）。

少林寺管理處隨後發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛教戒律，目前正接受多部門聯合調查。去年11月，釋永信被正式批捕。

釋永信俗名劉應成，曾任少林寺住持、河南省佛教協會會長。其任住持期間將少林寺商業化，成立少林寺武僧團、少林實業發展公司、少林影視公司等，引起爭議。曾率武僧團來台演出。

另有外媒報導，釋永信於去年二月訪問梵蒂岡與時任教宗方濟各會面，返陸後即被限制出境；同年五月鄭州市和登封市宗教局、統戰部派員進駐少林寺調查。