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調查：中國大陸學生意向留學目的地 香港首超美國

中央社／ 台北20日電

中國教育機構新東方發布的最新調查報告顯示，中國大陸留學生的意向留學目的地，香港今年首次超越美國

綜合上觀新聞等陸媒報導，新東方17日發布的「中國學生出國留學發展報告」顯示，英國連續七年穩居意向留學目的地榜首，香港近12年來排名持續上升，美國則受政策波動影響2026年滑至第三。

新東方教育科技集團助理副總裁、新東方前途出國副總裁俞仲秋說，香港政府不斷推出利多政策，「比如香港八大的非本地生配額，已經從20%上升到40%-50%，每年差不多可以有7500人。而非本地生中超過60%都來自中國內地」。

報告也顯示，2026年中國意向留學家庭的平均預算突破人民幣60萬元（約合新台幣270萬元），創12年新高，主要原因是受全球通膨影響。這一變化直接影響了留學生的申請策略，超過半數的意向留學生計劃同時申請兩至三個國家和地區的大學，降低單一國家政策波動、錄取不確定性等風險，並拓寬擇校的彈性空間。

受全球經濟環境影響，學費躍升為第二大擇校因素，獎學金政策也成為重要考量。此外，學校排名、適配專業以及畢業後就業率依然是關注度高的因素。這一數據說明留學生和家長擇校越來越理性，不再盲目追求名校，形成了更務實、更看重性價比的擇校標準。

此次問卷受訪對象涵蓋有留學意向的學生和家長，以及有留學經驗的學生、參與單位招聘的社會人士，共收回有效樣本6904份。

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