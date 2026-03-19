低價旅行團藏陷阱…老人遊港澳拒購物被堵門 遭威脅：還想不想吃飯？

3月15日，深圳恆升國際旅行社鹽田分公司推出的「人民幣380元港珠澳五日四晚遊」（約新台幣1767元）存在持續推銷產品、強制購物等問題，事件引發關注。3月16日，深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員回覆稱，目前相關科室已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

不讓年輕人單獨參團？

陸媒《極目新聞》以臥底執法派記者參加其中一個旅行團。報導指，近日，社群平台出現多個「中老年港澳遊」相關活動，多個搜索結果顯示，旅行社以低價的條件吸引遊客，並宣稱「沒有推銷，購物自願」。

這些旅行團標價各異，但多家旅行團提供的資格證明和收款碼均指向深圳市恆升國際旅行社有限公司鹽田分公司。

一名「港澳旅遊管家」介紹的行程內容顯示，旅遊景點有香港黃大仙祠、金紫荊廣場、澳門媽祖廟、大三巴牌坊等著名景點。但其表示，不接受年輕人單獨參團，理由為「（要）有購物能力，要不然公司會虧。」隨後又表示，年輕人結伴參團需要付「正價」，且不接受在深圳工作的人參團。

報導指出，多人通過抖音、影音帳號和熟人推薦了解加入該團時，均未通過有監管的平台進行交易。

抵港後大部份時間都在購物 有老人不想買被「威脅」

報導稱，旅行團數名「工作人員」以可以「幫帶」香港藥物、兌換港幣為由，收取遊客費用並從中賺取差價。到口岸時，工作人員稱可從他們手中兌換港幣，1000元人民幣（約新台幣4649元）換取1070港幣（約新台幣4364元），而當時的實時匯率為1.1286，工作人員每將1000元人民幣兌換港幣就賺走58.57元（約新台幣272元）。現場，多名老人進行了兌換。

「380元深港珠澳五天四晚遊」雖宣稱去多個景點，無購物店、不強求消費，但實際遊玩佔比少，大部份時間都在購物。在購物店遊覽期間有保安在門口值守，有人想跟隨其他團走出，被保安拒絕放行：「你們導遊還沒說可以走。」

旅行團在香港時前往多家珠寶店、手錶店和保健品店。有老人體力不支想休息被隊長提醒：「店裡有監視器，不買也到處轉轉。」

報導還稱，因消費不達預期，一名導遊在大巴上發火，暗示不買的話就要繼續逛購物店。

報導稱，導遊曾帶領遊客進入一個名為免稅集團的藥品店，工作人員大力推銷購買鯊烯，價格為500多元（約新台幣2325元）一瓶，宣稱免稅藥品買3送1。領隊逐一詢問遊客是否購買藥品，大部份人購買了鯊烯，花費在2000元到9000元（約新台幣9298元到41842元）不等。其中，有三位中年人以每人不到1000元的價格參團，他們購買了9000多元藥品、1000多元彩金手鍊，「今天一天就花了1萬多元」。

有兩名老人向領隊說明此行不想購物，只想遊玩港澳，卻被當面問：「你還想不想吃飯？」

相關部門介入

3月16日，針對該旅行團持續推銷產品、強制購物等問題，深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員回覆稱，目前相關科室已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

抖音平台方表示，已將多個發佈「380元深港珠澳五天四晚游」的賬號記錄，會安排專員進行處理。

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文章授權轉載自《香港01》