快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

低價旅行團藏陷阱…老人遊港澳拒購物被堵門 遭威脅：還想不想吃飯？

香港01／ 撰文／吳真銘
大陸有旅行團推出「人民幣380元港珠澳五日四晚遊」，卻存在持續推銷產品、強制購物等問題，事件引發關注。示意圖。圖／AI生成
大陸有旅行團推出「人民幣380元港珠澳五日四晚遊」，卻存在持續推銷產品、強制購物等問題，事件引發關注。示意圖。圖／AI生成

3月15日，深圳恆升國際旅行社鹽田分公司推出的「人民幣380元港珠澳五日四晚遊」（約新台幣1767元）存在持續推銷產品、強制購物等問題，事件引發關注。3月16日，深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員回覆稱，目前相關科室已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

不讓年輕人單獨參團？

陸媒《極目新聞》以臥底執法派記者參加其中一個旅行團。報導指，近日，社群平台出現多個「中老年港澳遊」相關活動，多個搜索結果顯示，旅行社以低價的條件吸引遊客，並宣稱「沒有推銷，購物自願」。

這些旅行團標價各異，但多家旅行團提供的資格證明和收款碼均指向深圳市恆升國際旅行社有限公司鹽田分公司。

一名「港澳旅遊管家」介紹的行程內容顯示，旅遊景點有香港黃大仙祠、金紫荊廣場、澳門媽祖廟、大三巴牌坊等著名景點。但其表示，不接受年輕人單獨參團，理由為「（要）有購物能力，要不然公司會虧。」隨後又表示，年輕人結伴參團需要付「正價」，且不接受在深圳工作的人參團。

報導指出，多人通過抖音、影音帳號和熟人推薦了解加入該團時，均未通過有監管的平台進行交易。

抵港後大部份時間都在購物 有老人不想買被「威脅」

報導稱，旅行團數名「工作人員」以可以「幫帶」香港藥物、兌換港幣為由，收取遊客費用並從中賺取差價。到口岸時，工作人員稱可從他們手中兌換港幣，1000元人民幣（約新台幣4649元）換取1070港幣（約新台幣4364元），而當時的實時匯率為1.1286，工作人員每將1000元人民幣兌換港幣就賺走58.57元（約新台幣272元）。現場，多名老人進行了兌換。

「380元深港珠澳五天四晚遊」雖宣稱去多個景點，無購物店、不強求消費，但實際遊玩佔比少，大部份時間都在購物。在購物店遊覽期間有保安在門口值守，有人想跟隨其他團走出，被保安拒絕放行：「你們導遊還沒說可以走。」

旅行團在香港時前往多家珠寶店、手錶店和保健品店。有老人體力不支想休息被隊長提醒：「店裡有監視器，不買也到處轉轉。」

報導還稱，因消費不達預期，一名導遊在大巴上發火，暗示不買的話就要繼續逛購物店。

報導稱，導遊曾帶領遊客進入一個名為免稅集團的藥品店，工作人員大力推銷購買鯊烯，價格為500多元（約新台幣2325元）一瓶，宣稱免稅藥品買3送1。領隊逐一詢問遊客是否購買藥品，大部份人購買了鯊烯，花費在2000元到9000元（約新台幣9298元到41842元）不等。其中，有三位中年人以每人不到1000元的價格參團，他們購買了9000多元藥品、1000多元彩金手鍊，「今天一天就花了1萬多元」。

有兩名老人向領隊說明此行不想購物，只想遊玩港澳，卻被當面問：「你還想不想吃飯？」

相關部門介入

3月16日，針對該旅行團持續推銷產品、強制購物等問題，深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員回覆稱，目前相關科室已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

抖音平台方表示，已將多個發佈「380元深港珠澳五天四晚游」的賬號記錄，會安排專員進行處理。

日本旅行社陸籍老闆被捕 虛報員工數狂騙1.3億補助買豪宅

大陸年輕人流起「迴旋鏢」旅行 借轉機低成本暢遊兩地實現高CP值

文章授權轉載自《香港01》

旅行團 購物 年輕人 長輩

延伸閱讀

中東戰火未歇 林佳龍：還有台灣旅行團要去杜拜 喊也喊不聽

補助3200元能救國旅？旅宿業者喊問題非「價格」：平日降價也沒用

號稱清朝太后吃了起死回生？陸9旬嬤花百元買神藥 開箱竟是即食品

影／看不下去！美國78歲老翁吃力上門送餐 網友為他募得逾3000萬

相關新聞

低價旅行團藏陷阱…老人遊港澳拒購物被堵門 遭威脅：還想不想吃飯？

3月15日，深圳恆升國際旅行社鹽田分公司推出的「人民幣380元港珠澳五日四晚遊」（約新台幣1767元）存在持續推銷產品、強制購物等問題，事件引發關注。3月16日，深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員回覆稱，目前相關科室已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

接連未露面…重慶市長胡衡華傳涉貪遭調查 連兩天缺席重要行程

大陸重慶市領導班子19日參加義務植樹活動，其中中共重慶市委副書記、市長胡衡華並未現身。這是胡衡華繼18日缺席的重慶市委重要會議後，再次未出現在市領導班子的公開活動上。

釀災原因曝光…香港宏福苑大火奪168命 今舉行首場聽證會

負責調查香港大埔宏福苑大火慘劇肇因的獨立委員會，今天舉行首場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，有證據顯示，這場...

「繁花」原型 91年上海「紅房子」閉店整修 張愛玲也曾是常客

上海淮海路上知名的「紅房子」西菜館18日起正式閉店升級改造，預計今年秋天煥新歸來；這間經營了91年、作為「繁花」劇中背景原型的紅房子，承載了幾代上海人的西餐記憶，周恩來、劉少奇、鄧小平、賀龍、陳毅都來過，張愛玲還曾是常客。

習近平3卷著作繁體版在港首發 談經濟、與大學生朋友們交流

中國國家主席習近平文選和專題書籍，再一次在香港出版。香港特首李家超說，習近平的作品令香港市民更好了解國家發展實況。中央人民政府駐港中聯辦主任周霽稱，這為說好中國故事提供素材。

「北大畢業送外賣」引陸網熱議 當事人回應：我將一直送下去

近期，「北大畢業生送外賣」影片在大陸社交平台廣泛傳播。影片中有1名男子自稱，2021年他以660分考入北京大學社會學專業，為安徽省高考前100名。談及為何選擇跑外賣，他表示：「第一，我沒有選一個好的專業，社會學並沒有教會我怎麼在社會上生活；第二，我沒有清晰的職業規劃，大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。