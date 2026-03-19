接連未露面…重慶市長胡衡華傳涉貪遭調查 連兩天缺席重要行程

大陸重慶市領導班子19日參加義務植樹活動，其中中共重慶市委副書記、市長胡衡華並未現身。這是胡衡華繼18日缺席的重慶市委重要會議後，再次未出現在市領導班子的公開活動上。

中央社指，大陸內外網路社群盛傳胡衡華17日下午被帶走調查，主因可能涉及湖南的貪腐案。報導指，胡衡華是湖南衡陽人，先前長年在湖南工作；今年2月10日，大陸全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅被官宣落馬，易煉紅也是湖南人，長期在湖南工作，在長沙市委書記任內與時任長沙市長胡衡華是多年搭檔。

重慶日報報導，19日上午，重慶市委書記袁家軍、市人大常委會主任王炯、市政協主席程麗華和市委副書記陳新武等市領導，到沙坪壩區井口街道南溪口參加義務植樹活動。

重慶「四套班子」一把手中，袁家軍、王炯和程麗華均出席活動，市長胡衡華卻未出現在官方通稿中。

報導提到，「袁家軍等拿上鐵鍬、提起水桶，投入到植樹造林中。揮鍬鏟土、扶苗固根、圍堰澆水…...袁家軍同大家一起合力種下桂花、山茶花、紫薇等適生樹種。放眼望去，新植樹苗迎風挺立、生機盎然。植樹間隙，袁家軍叮囑相關單位要提高林木管護水準，讓樹苗茁壯成長。」

報導也指，過去1年，重慶市積極開展綠化造林，全年完成「兩岸青山·千里林帶」建設35萬畝、國家儲備林收儲經營102萬畝，全市森林覆蓋率穩定在55%以上。「十四五」時期，全市已有約6,000萬人次參加義務植樹活動，植樹造林約2億株。

胡衡華最近一次公開活動是在16日。當天，重慶市委人才工作領導小組會議召開，身為領導小組常務副組長的胡衡華主持會議；18日胡衡華則首度缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。